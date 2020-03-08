自由廣場》要東山再起 就別再反智

◎ 魏美玲

新的中國國民黨黨魁由江啟臣勝出。如果國民黨無法認知一月總統大選大敗的原因：反智，要談重振旗鼓，無非只是一紙空文。

反智，就是違反知識，貶低民眾的智慧及判斷力。國民黨的反智現象是一直存在：

一、二○一四年馬前總統任內封存核四廠、二○一八年郝龍斌先生公投提案「你是否同意政府維持禁止開放日本福島核災農產品及食品進口」、二○一九年底韓國瑜先生於總統候選人辯論說「德國對非核反悔」，究竟是怎樣的經濟利益及特殊壓力讓國民黨一定要在地狹人稠，且無法避免颱風、地震天然災害的台灣擁核？反智的說著核電是最便宜且乾淨的能源？要人民承受核災的恐懼及風險？更何況核電的代價從來不低。

二、在香港反送中運動後的區議會選舉，投票率高達七十一．二％，此數字表達了香港人民對民主的渴望及堅持。美國兩黨黨爭不斷，但遏制中國是兩黨的共同支持點，兩黨可以合作。台灣太民主了，讓國民黨及名嘴們對執政黨說三道四，你支持我就反對，民進黨支持反送中，國民黨在台灣享受民主的成果卻對香港的民主運動態度閃躲，不願一起支持香港民主，難怪大選輸到脫褲。

三、國民黨每年都會在故總統蔣經國逝世週年紀念日，前往桃園謁陵，在大溪表情肅穆，離開大溪後卻跟著中國眉來眼去，越走越近。戲演得很賣力，但其實早就沒有票房。習近平在告台灣同胞書中表示「不承諾放棄使用武力」，吳斯懷到北京人民大會堂聆聽不放棄武力犯台的習近平演說，又要當國民黨的不分區立委。國民黨以為台灣人民笨到分不清「反共」及「親共」的衝突嗎？

四、韓市長談大選對手搭檔「武大郎配上潘金蓮」，談台灣的國防與軍法說像「太監穿西裝」…，國民黨居然推出如此粗俗的人競選總統，這也是一種反智。

這次選舉，民進黨與國民黨的政黨票比率分別是三十三．九八％和三十三．三六％，僅相差○．六％，說明台灣人是有限度的支持民進黨。而從武漢肺炎更可看出台灣人的團結，支持對台灣人有利的政策。國民黨仍為中華民國最大在野黨，擁有的智庫網羅專業且熟悉兩岸論述的意見領袖，新黨魁領導的國民黨，一定要揚棄反智的思想，站在台灣人這一邊。否則，換不換黨魁都一樣。

（作者曾任網通上市公司執行長）

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