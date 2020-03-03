自由廣場》醫護同仁早有心理準備

◎ 林家瑜

拜讀「院內感染，為第一線醫護說句話」一文，筆者有很深的感觸。

從新冠肺炎病毒散播開始，身為護理師及為人母的我，每天都戰戰兢兢，口罩、手套絕不輕易脫下，而和同仁、病患或是家屬更是保持距離，搭乘電梯也是使用原子筆點觸。雖然是在第一線工作，但我儘量讓自己感染的機會降低，以免造成家人和他人的困擾，甚至是身體上的傷害。

其實，從進入護理學校第一天開始，就已經做好心理準備，並且體悟到這是個神聖而又可能危險的工作，其他的醫護同仁也是一樣。畢竟我們必須近距離地和病患接觸，而病患身上或多或少都會帶有病菌，一不小心可能就會被感染，因此做好自身防護最重要。

先前，因為醫護人員被管制出國讓許多同仁不開心，但在這防疫的重要時刻，我們也能體諒政府的管制作為。畢竟現在出國，不管到哪一個國家，回國後都有可能會被貼上「標籤」或是不舒服的目光，那還不如暫時不要出國。

我相信大多數的醫護人員都能共體時艱，也希望大家能夠配合政府的政策，或許生活不便、或許排隊費時，但只要大家都能做好自身安全防護，假以時日相信疫情就會慢慢結束，大家也能恢復正常的生活。

另外，筆者也建議，疫情結束後，政府能比照教師節發放教師禮金或禮品，並且公開表揚，讓醫護人員能有實質的感受，也讓我們有被尊重的感覺，相信未來在工作崗位上更能努力不懈。

（作者為護理師）

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