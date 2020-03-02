自由廣場》院內感染 為第一線醫護說句話

◎ 林進嘉

二月廿九日有三位護理師不幸地在院內受到感染而確診。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，按理醫院人員都有確實配戴口罩，研判可能是手部清潔沒有落實，又不小心接觸口鼻，導致感染。希望這不是怪罪護理師個人未落實手部衛生的意思。

自二月十六日第十九例白牌司機開始，我們已經有四例沒有明確旅遊、接觸史。第廿四例更是在一月廿二日就出現發燒症狀，很多專家推斷新冠病毒很早就已進到台灣社區，再加上沒有症狀的感染者也會傳播，所有醫療人員都是「剉著等」。

現行用旅遊、接觸史和發燒症狀無法完全篩選出帶有病毒者，第一線醫療人員（尤其是護理師）只靠外科口罩加手部衛生是很難擋得住新冠病毒。即使依規定的洗手五時機（接觸病人前、執行清潔／無菌操作技術前、暴觸病人體液風險後、接觸病人後、接觸病人周遭環境後）確實洗手，但病毒不會那麼聽話只噴在口罩上，而不噴在眼鏡、耳朵、頭髮、衣服上。前述五時機洗手夠嗎？而且一天只發一個口罩，中午吃飯拿下，怎麼拿、怎麼放不會污染？護理師們除了祈禱照顧的病人沒有新冠病毒外，還能怎樣？

當滿意度超過八成的陳時中說，第十九例白牌司機是由「採檢陰性、抗體弱陽性」的浙江台商傳染（但卻不敢列入確診病例）、二月廿六日又很霸氣地宣布廿四例結案（但找不到源頭）的同時，第一線醫療人員可是天天都冒著「輕者被隔離十四天，重者被感染得病且家人要居家隔離」的風險在工作。如今不僅被限制出國，被感染還要被說成手部衛生不確實，真是令人情何以堪！

（作者為精神科醫師，台南市民）

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