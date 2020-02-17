自由廣場》無人機能幹些什麼好事？

◎ 葉奉達

很多很多，超乎想像！

許多民眾一想到無人機，可能就想到意外、傷人，是危險的東西，連主管的官員也不例外，也因此現在才制定出一套充滿限制與處罰的管理辦法。

可是無人機的運用，卻超出一般民眾的想像。首先，無人機無疑是振興觀光、行銷台灣最好的利器，這是空拍機最拿手的事，透過台灣無人機玩家熱心甚至是無償的記錄，從上帝的視角，記錄台灣的美，也成為行銷台灣最棒的工具。

其次是群飛表演。去年屏東主辦的台灣燈會，無人機的群飛表演，成為最吸引遊客的賣點，三百架美國來的無人機，成為創造「我屏東，我驕傲」最棒的演出。你知道嗎？由台灣自行開發的群飛表演，數量已經達到四百架了！

在救難搜尋，無人機也是最棒的眼睛。前年屏東有一位阿婆在高屏溪的河川地失蹤，鄉民透過臉書號召，立刻有七、八架無人機協助搜尋，雖然找到時已經沒有生命跡象，但卻是一次非常成功的動員與應用。

無人機也是環保稽查最有效的工具。屏東有些民眾貪圖方便，把垃圾就地焚燒，製造空氣污染，環保局將無人機做為蒐證及稽查的工具，也有具體成效。

無人機更是噴灑農藥方便有效率的設備，也就是所謂的植保機。透過更精確的GPS，無人機可以正確計算農田的噴灑範圍，以及農藥或肥料噴灑的間距，不僅精確，而且更有效率。

無人機還是火場救災的秘密武器，無人機只要裝上熱顯像儀，從高空角度，就可以協助鎖定起火點，對於救災的判斷，提供有用的參考數據。

其他像是治安維護、宅配應用、空中運輸、地形測繪、氣象預報等非常多的用途，現在各國都積極在應用和測試當中，而民間力量正是最大的寶庫。

對於無人機的發展，台灣政府可以選擇漠視，但是別的國家卻不斷在進步，特別是中國，無人機科技的產業更遙遙領先台灣，而且也運用在這次武漢肺炎防疫工作，包括量體溫、送物資等。政府如果持續打壓限制，只會讓中、台距離更加拉遠。因此，無人機究竟是機會或威脅，是資源或累贅，都在政府一念之間。政府可以選擇和無人機玩家為敵，處處設限；也可以選擇和無人機玩家成為戰略夥伴，無人機就會是無限大的資源，一切都在政府一念之間。

（作者為電視新聞記者，屏東市民）

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