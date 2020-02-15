自由廣場》CSI口罩與生化兵器傳言

◎ 歲寒山人

二○一九年六月以降，香港不由自主成為國際社會焦點；而多年未竟全功之人權民主法案，頃刻間，成為美國朝野共識，滄海桑田，尤如白頭宮女話當年，隔世再續前緣。

蝠兆豐年、耳目一新。己亥庚子未交會，已廣傳中國武漢爆發肺炎疫症。及至正月農曆年假前後，星火燎原，行船爭解檻，封城我行先，各地遂紛紛封關自救。

然林「奠」為首的特府，堅拒全面封關或禁止所有中國旅客入境，任由有限且緊絀的醫療資源，輔以道德勒索，平白為自私自利之中國病患而斷送。究其因由，無非借力打力，以殖民主之生化兵器（近日多方證據指出，「武肺」為人為基因編輯），消弭止暴多月仍亂不制之「港毒」思潮，以毒攻毒也。不難發現，特府在口罩供應及管制上，早已露出用心邪惡之端倪。

雖云特府坐擁上億口罩貯備，畢竟上樑不正，管有一盒ＣＳＩ（即懲教署工場出產）口罩，彈指間成為特權階層的權力象徵。當普羅大眾乃至中產四出張羅時，網上已有人公然兜售深綠色懲教製口罩，甚至明目張膽在街上交收、饋贈及圖利，旁人為之側目。更甚者將部門所發之公用口罩，視之為個人財產，工餘時恬不知恥下佩戴，旁若無人般招搖過市，充分體現中國特色下權貴之風采。

當前線公私營醫護為醫護品愁眉不展，特府在上位者，乃至不自覺或樂於充當極權黨衛之下位爪牙，正隱約為清洗一兩代新舊香港人而努力奮鬥。古語云：「民無信不立」。政府不論上中下，皆以「厚顏無恥」為德為榮，任憑她有三寸之舌，也只堪充當喬治奧威爾《一九八四》筆下的真理部長矣。

（作者為香港籍自由撰稿人）

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