自由廣場》北柯南韓的口罩與嘴砲

電子製造業老兵良心話

◎ 陳弘遠

高雄市長韓國瑜二月五日到六龜區視察工程聽取簡報，整個活動在戶外進行，全場聽簡報的官員中只有韓市長一人戴口罩，令人傻眼。

無獨有偶，因為洩漏隔離地點而神隱多日的台北市長柯文哲，因為在疫情剛開始的時候叫大家看他何時戴口罩就跟著他戴，果然農曆年後天天戴著口罩趴趴走，還出言諷刺蔡英文總統「別人都戴了，所以她就不用戴」。什麼時候葉克膜管起公衛了？

事實上，二月四日起，全世界重要股市已經大漲三天，一掃疫情初期的陰霾，因為美國生物製藥公司吉利德（Gilead）宣布用於治療冠狀病毒的實驗性藥物Remdesivir，通過國家藥監局藥品評審中心（ＣＤＥ）申請，二月三日至四月二十七日將在中國進行三期人體試驗，疫情的控制已經露出曙光。

平時，台灣口罩九十％以上靠進口，突然而來的疫情讓供應鏈措手不及，幸好幾個關鍵作為讓口罩問題得以紓解，包括一月二十四日起禁止口罩出口、軍方人力支援口罩生產使全國產量增加三分之一、投資六十條生產線擴增產量到每天千萬片、改以實名制購買口罩奏效、請名醫在媒體密集放送正確戴口罩時機。其中最根本的解決行動就是自產量的提升計畫，一勞永逸解決未來疫情發生時對口罩需求的問題。

雖然口罩自動化設備並不困難，但是要在一個月內備齊六十條線，以我這個生產線老兵來看，確實是高難度的任務！因為一條生產線的複製，雖然不必重新設計，但是關鍵零件如伺服馬達、電動缸、感知器等等突然要從日本進口，需要時間；又因為這些元件大多接單生產，如果規格特殊，肯定要到原廠拜託。接下來就是組裝、配電、試機，一般普通的設備，至少都要一、兩星期才能正式上線，要達到全產產能、不當機，有時一個月能搞定就是很好的成績了！這些快速反應的行動，幾乎與電子製造業在接獲急單時提升產能的速度不相上下。這就是真正做事的執政團隊的典型。

反觀柯文哲、韓國瑜之流，唯恐天下不亂的舉止，被看破以後只剩人性的卑劣，對照政府正向積極的作為，反差實在太大！我們正等著看柯文哲、韓國瑜、馬英九們，用什麼理由脫下口罩！

（作者曾任科技公司製造總監，新竹市民）

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