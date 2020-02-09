自由廣場》想起退休教官 邀台獨教授訪中···

◎ 陳茂雄

武漢肺炎讓全世界恐慌，台灣向中國提出撤回武漢的台商，本來中方不回應，後來中國同意我方撤僑，只是回來的台商夾帶中國人。撤僑這一件事會讓台灣人產生錯覺，認為在緊要關頭，中國還是會釋出善意。若真的要釋出善意，就不要阻擋台灣與世界衛生組織的交流，再說留在中國的台灣人已變成中國的燙手山芋，不如丟給台灣，好讓台灣手忙腳亂，留在中國那麼多的台灣人，台灣政府要如何撤？

中國的特色是沒有制度，是標準的人治社會，國家領導人的承諾照樣可以改變。二○○八年中國出版的《「台獨」組織與人物》，對筆者的描述竟然比筆者的記憶還詳細，只是筆者不在乎，因為早就決定一輩子不踏進中國一步。大約五、六年前，本校退休教官數度以電話力催，表示對岸要招待筆者到九寨溝遊覽，筆者表示自己是台獨份子，不適合到中國，退休教官表示，「比你獨的人都去過了，還擔心甚麼？」筆者回答，中國是一個人治社會，紅線可以隨時移動。

數年後發生李明哲事件，證明筆者的評估完全正確。李明哲的言論與筆者比起來還是小巫見大巫，李明哲都可以入罪，筆者有何不可？中國對李明哲提出的罪狀正如六十年前蔣家風行的「思想犯」，沒有任何動作，只在腦袋想就犯罪，更嚴重的是紅線的尺度隨時變動，讓人難以評估自己是否會踩到紅線。

日治時代的日本政府及後來的蔣政權都屬極權政府，但兩者有很大的區別，日本政府的紅線已制度化，不想踩紅線的人，有能力避禍，蔣政權的紅線可以隨時移動，市井小民根本沒有能力避禍，甚至已經定讞的司法案件蔣介石還可以更改審判，而且是加重罪刑，與憲法授予總統大赦、特赦、減刑、復權等權力完全無關。目前中國推動的是蔣介石式的極權，遠比以前的日本政府嚴重。

台灣人到中國經商、旅遊，有時禍從天降，任何人都沒有能力預估，因為中國的紅線隨時可以移動，更重要的是台灣政府沒有能力營救。是否要去中國，應該自己審慎評估。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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