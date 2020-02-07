社論》防疫優先 應派我國籍航空赴中接人

武漢肺炎疫情持續在中國蔓延，已受波及的台灣，為阻絕疫情，政府從中央到地方動員防疫，擔任中央流行疫情指揮中心指揮官的衛福部長陳時中坐鎮緊盯，他因新增確診病例而落淚的真切之情，令國人動容，也說明防疫作戰已至關鍵時刻。

防疫無國界，許多國家不僅加強邊關措施，也紛紛站出來呼籲世界衛生組織（ＷＨＯ）應儘速納入台灣，以免全球防疫出現漏洞。

日本首相安倍晉三於參議院被問到「台灣遭ＷＨＯ政治性防疫排擠」的政策立場時，向來用語謹慎的安倍，罕見明晰回答說：「台灣有參加ＷＨＯ的必要性，在防疫和公衛政策的前提下，應先排除政治立場，否則要維護地區全體的健康，進一步阻止感染擴大，將變成棘手難題。」加拿大總理杜魯道於眾議院答詢也首度表態說，「台灣在ＷＨＯ會議中擔任觀察員角色符合國際衛生界的最大利益」。

同樣，美國政府也挺台參與包括世衛等國際組織，並籲中國不要在公共衛生議題上政治化。這些國家高度重視公共衛生議題，並籲「應先排除政治立場」。但心思有如雞腸鳥肚的中共政權，面對這場因自身人禍而起的武漢肺炎，仍政治掛帥，對內操控疫情說明，數據及資訊至今不透明，還調三百多名記者前往湖北和武漢報導防控成效，自欺也欺人，是疫情一發不可收拾的禍首。

北京對外也依舊欺瞞心態。面對美國等國陸續「封關」，禁止曾訪中國的外籍人士入境，中國政府高調批評「製造和散播恐慌」，但對於武漢等超過六十個城市採取不同程度的「封城」控管措施，卻可以說是為了防疫需要。

錯亂與雙重標準，當看到國際挺台，也就胡言亂語。台灣邦交國在世衛執委會為台發聲，中國代表則叫囂阻撓，辯稱已向台灣通報疫情，誤導國際視聽。

中國如真願與台灣資訊共享，能在ＷＨＯ替台灣「代言」，又怎會發生世衛的疫情報告將台灣的確診病例數字灌水增加。自顧不暇的中共政權，都難保人民的性命了，台灣算得上什麼呢？十七年前發生的嚴重急性呼吸道症候群（ＳＡＲＳ）疫情，中國也是始作俑者，對於台灣爭取參與世衛活動，時任中國駐日內瓦代表沙祖康悍然回說：「誰理你們！」粗鄙之語，正反映北京心態。

時隔多年，中國再遭新型冠狀病毒侵襲，回應模式還是僵化沒變，隱匿、延誤、到全面爆發，對台灣參與世衛，只有打壓這招。就連運載國人回台的武漢包機，也充斥著如何顯現「中央對地方」，給台灣穿小鞋的思路。

三日晚間首批接返的武漢包機，原應如蔡英文總統所說：「疫情當前，人權與人道，應該優先於政治的考量。」

但北京依舊把政治擺第一，為了防堵外界使用類似國與國的「撤僑」字眼，中方要求只能由中國的飛機來飛，而且搭乘人員的英文名冊是在登機前一小時才送達我方，以至於查驗困難，原設定的老幼弱等優先名單硬生生遭到「稀釋」，塞進了三十多名非急迫性的中配持中國護照入境。台辦系統一手主導下，淪為特權、人情班機。然後再以還有其他國人接返需求，紅色買辦穿梭充當傳聲筒，試圖迫我方同意放行，打著人道的旗號，卻大搞統戰宣傳。

台灣的防疫大作戰，正面臨這般的惡鄰所帶來的巨大威脅。為阻敵於境外，政府已宣布全中國列入二級以上疫情流行區，居住中國各省市的中國人全面暫緩入境。對於仍在中國而有返台需求的國人，政府應站在防疫需求的最大考量，進行後續協商，除了行政院提出的四項標準，包括弱勢優先、檢疫優先、確認名單，以及政府對政府協商。而要能落實名單主導與防疫提前部署，避免陷於被動，我方應該比照其他國家做法，要求由台灣的國籍航空執行任務。

其實在二○○九年台灣就曾派「醫療包機」赴南韓濟州島，將感染H1N1流感的民眾接回台灣，當時機上也有疾管局防疫醫師等陪同進行照護與觀察狀況。這項作法不僅符合專業考量，我方派機也利搭乘名單的查驗與核實，讓「真正需要的人」登機，搭載人數也宜加控管，防止因為過於滿艙增添風險。另並隨機安排防疫人員及落實機上防疫措施，登機時由我方實施篩檢，把國人安全且健康地帶回來。

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