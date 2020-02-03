自由廣場》304:1證明中國草菅人命

◎ 黃惟冰

截至台灣時間二月二日中午，「武漢肺炎」全球確診人數已超過一萬四千人，死亡案例則為三○五人。值得注意的是，僅有一起死亡案例發生於中國境外的菲律賓，其餘三○四個死亡案例皆在中國境內。會有如此情況，不外乎兩個可能原因，一是中國的醫療水準不足，病患縱使試圖就醫，也無法得到足夠治療。二是做為「武漢肺炎」的爆發地，許多中國病患因資訊不足，在染病後沒有立即就醫，或得到適當治療，導致病情持續惡化，直至藥石罔效。

中國做為世界第二大經濟體，不僅有錢購置航空母艦與長程導彈，還可以推出「一帶一路」的超大型跨國硬體投資倡議，並且在習近平等領導人出訪時，屢屢上演「大撒幣」戲碼，以「金錢外交」拉攏邦交國與滲透國際組織。

然而，極度諷刺的是，面對「武漢肺炎」，中國內部卻又出現「醫療口罩荒」、「檢驗試劑荒」與「醫院病床荒」。換言之，中國人民辛苦奮鬥累積的國家財富，都被中共用於擴充軍武，以及裝點門面的「面子工程」。至於民眾實際生活所需如醫療等的基礎建設，卻得不到適當的資源配置，淪為犧牲者。

此外，中共做為「數位極權」的祖師爺，平日對於人民行動與言論的監視可以說是無孔不入。從馬路監視器到網路聊天室，為了鞏固政權，打壓異議，視隱私、人權與新聞自由於無物，毫無底線的搜集、分析、控制資訊，甚至還將黑手伸至海外。

不過，越來越多的證據都顯示，這次「武漢肺炎」之所以會如此嚴重，根本原因就在於中共對相關訊息的隱匿掩蓋，以至於大量被感染者及醫護人員，在無法得知真實風險的情況下，第一時間不是延誤就醫，就是使用了錯誤的隔離措施與治療方式。換句話說，中共雖然坐擁大量訊息，卻選擇知情不報，更成為疫情蔓延全球的頭號幫兇。

總結而言，中共不是沒有資源，也不缺乏資訊，但心心念念所及，全都用於鞏固一黨專政，坐視人民深陷於水火之中。這樣草菅人命的態度，三○四比一的對照，就是明證。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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