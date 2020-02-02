自由廣場》扯什麼全球主義

◎ 彭銘得

武漢肺炎爆發後， 台灣政府管制口罩出口，批評者拿全球主義來攻擊。但全球主義本身，是理所當然的正確嗎？

世界各國交流頻繁，個人也獲得更多的機會，體驗不同的風土民情，增廣文化邊界。舞台上的表演者，常常忘情高喊：愛與和平，我愛世界村的大家。環保倡議的場合，更常常強調不分國籍，我們都屬於同一個地球村。看起來，全球主義是帖治癒人心與地球的良方。

然而，全球主義意味著大量跨國資本流動。資本家為了低廉的人力、成本與法規，紛紛把生產線外移，造成本國產業空洞化。誠然，全球資本流動也造就了新的核心，如加州矽谷，但也讓更多的工業區深陷衰退。全球化加劇勞資不平等與城鄉差異，而長達數十年的本土不景氣，終於讓強調愛國排外的右翼運動於西方各國再度崛起。

過去，也曾經有政治團體試圖串連全球的勞工與工會，力求讓權力的平衡不要一面倒向資方。不過因為該團體最後實踐成效不如人意，使得勞工跨國合作爭取勞權的想法，在近代成為純粹的理論，乏人問津。這個組織，叫做共產國際。

在環保方面，產業外移，讓原本高度工業化的發展國家改善了自家環境。但工廠外移的標地，往往環境保護法規寬鬆，以至於污染排放只是換個地方，甚至更加嚴重。全球主義，或許造就了全球環保運動明星，但對於全球環保的實質幫助有限。

在公衛方面，台灣缺席ＷＨＯ的事實，就證明了所謂全球主義，依然充滿了政治因素，而不是純粹愛與和平。

結論：全球主義雖然在文化層面上，豐富了個人生活經驗，但在政治、環保與經濟上，它造成的問題比它解決的問題還多。國內的防疫就防疫，沒必要牽扯全球主義。

（作者為英國倫敦大學博士候選人，花蓮市民）

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