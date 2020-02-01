自由廣場》當世衛組織成為習近平的隨附組織

◎ 余杰

習近平在北京會見世界衛生組織總幹事譚德塞，有兩個細節耐人尋味。

習近平還是那一副萬國來朝、高高在上的派頭，而譚德塞則如同小狗見到主人般，嬌羞地迎上去撒嬌。這位世衛總幹事，來自得到中國大筆外援的非洲窮國埃塞俄比亞，是「中國的老朋友」。他的工作能力如何並不清楚，拿過中國多少錢也不清楚，但他最少懂得天朝的禮儀、懂得如何與習近平握手，只要具備了這點常識，當這個中國控制下的國際組織的總幹事就綽綽有餘了。

第二個細節是，兩人在會談的時候，兩人中間隔了三張桌子，這是中共的國事活動中前所未有的安排。兩人距離之遠，讓咫尺也成了天涯。可見，習近平膽小如鼠，生怕被傳染上武漢肺炎，即便不是從武漢疫區來的客人，也要離他遠遠的。此種自私自利、色厲內荏的懦夫，又怎麼可能親自到武漢，現場表演「愛民如子」的活報劇呢？

習近平在談話中說：「這一次的疫情防控工作，我一直是親自指揮、親自部署，我相信只有我們堅定信心、同舟共濟，科學防治、精準施策，我們一定會戰勝這一次的疫情。」這裡，他突然又將疫情防控工作的最高領導權奪了回來，視剛剛被冊封為中共中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組組長的李克強如無物。他不當組長，卻又自稱「親自指揮、親自部署」，那麼疫情失控，他該當何罪？

習近平的談話，從頭到尾充滿了戰爭術語。他說，「對中國人民來說我們現在正進行一場嚴肅的鬥爭」，「在中共領導下充份發展中國特色社會主義制度的優勢，精準施策，有信心、有能力打贏這場仗」。另外，中共中央印發《關於加強黨的領導為打贏疫情防控阻擊戰提供堅強政治保證的通知》，要求「各級黨委激勵引導黨員、幹部在疫情防控鬥爭中挺身而出、英勇奮鬥，堅決打贏疫情防控阻擊戰」。

這套戰爭術語可以做出多重解讀。其一，習近平根據其掌握的「內參」研判，中國的疫情已經相當嚴重，並非官媒報道的那樣微不足道，疫情讓中國已然瀕臨戰爭的邊緣；其二，疫情引發了中共黨內的深層矛盾，習近平的無能已然成為敵對派系挑戰他的合理藉口，習近平的位子並不像外界想像的那樣穩如泰山；其三，中共雖然掌權七十年了，仍未完成從「革命黨」到「執政黨」的身份轉變，中共如驚弓之鳥般，無時不刻處於戰爭狀態——與西方帝國主義的戰爭和與本國人民的戰爭，從未停息。

譚德塞當然聽不懂習近平的弦外之音。譚德塞宛如習近平的哈巴狗，世界衛生組織宛如中共的隨附組織。正因為對中國百般奉承，不敢惹得習近平龍顏大怒，使得世界衛生組織在中國武漢肺炎疫情的風險評估出現嚴重錯誤。拖延多日之後，世衛組織終於在公開報告中承認，此次冠狀病毒的風險「非常高，在區域層級上高，在全球層級上也高」。世衛組織表示，此前報告中做出的「一般」的評估，是「措辭有誤」——這顯然是文過飾非，難道報告起草者是宛如習近平那樣的白字連篇的文盲嗎？就連習近平本人都視疫情為「戰爭」，世衛組織為什麼不引用習近平的「戰爭」這一具有中國共產黨特色的措辭呢？

（作者為旅美華裔人權作家）

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