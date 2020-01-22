社論》從勞動問題解決經濟難題

總統大選前的紛擾慢慢落地，清掃殘局的責任回到執政者身上；民意既是託付，就有期待，蔡英文總統以破紀錄的高票連任後，會有最強大的民意勢力與壓力。只是勝選者有必要先釐清二個問題：民意有何要求？選前選後的期望是否有差異？而經濟績效或許不是決定此次選情的主要理由，卻絕對是決定未來施政滿意度的關鍵因素。

二○一二年總統馬英九以六八九萬餘票，超過五十一％的得票率連任後，因不再有選票壓力，開始自己認定的改革之路，不僅為證所稅復徵背書，也一改選前凍漲油電價格的決策，由經濟部在當年的愚人節宣布恢復市場機制。選後第二任期還未開始的短短幾個月，馬英九的滿意度就由選前的四成，急降至二成以下；五二○之前的日子，對大眾來說，漫長有如又過了一個總統任期，而其重挫的聲望及急縮的股市成交量，也一路走低至卸任時均未能恢復榮景。

在戰場上，有魄力的領導者，能帶領追隨者起義、衝鋒，打下敵營；在政治場域的角力，傑出的領導人也能以個人魅力、政見吸引選票，贏得勝選。然而兩者比較的都是不同陣營間相對的強弱，而非絕對的能力。作戰結束後，勝出者聚焦了大眾的目光，也成了受到臧否的唯一主角，大家觀察的角度不再相同，誰勝誰負已經不重要，個人生活的感受，急速的改變了押注一邊的熱情。

馬英九總統在選後，來不及溝通說明前，就主導了背離民意期待的政策，下降的滿意度，使其心目中的改革，反而舉步維艱。國際情勢助蔡英文總統連任，但就職前國內經濟的難解問題未更少，加強投資環境的改善外，相應勞動市場結構調整的政策，也相當迫切；而勞保年金改革幾乎是依賴選票的所有政治人不敢碰觸的議題，卻隨時考驗著當政者。

年金問題既有可以預期的命運在眼前，民意的要求是什麼？政府要有可以減緩破產的措施，資金挹注、提高投資績效、增加勞動參與，甚至搭配勞退自選等，都能提供勞工更多選擇及經濟安全的保障，但這些措施有些沒把握、有爭議，僅增加勞動力幾乎是無害的共識，尤其是在二○二○年的現在，沒有再拖延的時間。

勞動基準法第五十四條規定勞工年滿六十五歲，雇主即可強迫其退休，出生於一九五五年的勞工，今年將陸續滿六十五歲，人口問題不只有表面上的老化或少子化，若人力需求不變，經濟上的勞力補充，今年開始缺口就會再擴大。從一九五五年到一九六六年，除了一九五七年外，台灣出生數均超過四十萬人，在那十二年間總出生數接近五百萬人，是二次戰後人口補充的黃金期，超過最近十二年出生數二百三十餘萬人的一倍以上。

勞動人口不足，可以勞動參與率的提高稍作彌補。然而，一九八○年代中期，我國勞動參與率一度超過六十％，隨後卻開始下滑，最近十年雖有緩慢提高，不過到二○一八年也仍不及五十九％。女性的勞參率從一九八○年代初期不到四十％，上升到二○一八年的五十一％，但男性勞參率卻從當時的七十八％，減低至六十七％。

女性就業低及人口老化是最常被用來研究勞參率不振的原因，這些比例在先進國家差異也大，稅賦、兒童養育、教育、彈性工時、退休金改革，甚至是鼓勵移民等，都會有提高勞動參與率的效果。可是說來容易，卻常因其他原因未能落實。解決勞工問題，若能從解決勞資雙方問題角度著手，應更有兩全其美的機會。

未來四年，美中台關係、國際情勢都不安寧，但大眾在選後會更有感於國內的施政；得天下或能憑藉一股氣旋，治天下應有一整套的計畫及落實方法。民意有時像勝選者的金箍棒，總統或可拿來碎石斬妖；但民意也是執政者的緊箍咒，限制了領導人隨心所欲的範圍。先有高滿意度，才有高支持度，也才能夠在改革的過程中呼喚風雨。

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