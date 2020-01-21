自由廣場》春節逛百貨賣場，安全嗎？

◎ 程仁宏

年關將近，各大百貨公司及賣場將湧入大批人潮，消費者春節逛百貨、大賣場，安全嗎？消基會特別在春節前由北區、中區、南區和雲嘉南分會的志工，進行百貨公司、量販店等大型賣場的公共安全大調查，結果發現：消費者逛百貨及大賣場，都有潛在不安心、不放心及令人憂心的地方。

一、不安心

調查發現有五家賣場設在地下室，卻只有一個出入口。如果發生火災等緊急事件，人潮擁擠至唯一的出口，必然發生踩踏事件，又不易疏散人群，若是在出口處發生火燒情況，將致嚴重傷亡。

二、不放心

調查又發現四十七％的大賣場無明顯避難逃生路線圖，避難逃生路線圖可讓消費者了解離自己最近的逃生路線；曾有消費者住的飯店發生火警，消費者往左側跑了二十公尺受困，但是在右邊五公尺即有逃生門，卻跑錯方向，故避難逃生路線圖有其重要性。

其次也發現三十八％店家看不到避難逃生器具，依據現行消防法規，公共場所各樓層均應設置避難逃生器具，供緊急避難逃生之用，有些店家雖有設置避難逃生器具，但是被物品擋住，消費者根本找不到，無法發揮該有的功能。

三、很憂心

調查發現二十六％店家的安全門是敞開的，安全門有阻隔火災濃煙瀰漫的功能，所以於平日均需緊閉，但又不能上鎖，逃生時才能通暢無阻及時離開。此次也發現大賣場有安全梯道堆放雜物不暢通者，有滅火器壓力表不在綠色正常範圍者。

此次公安調查顯示有近半數的場所，未設置「緊急逃生路線圖」，事實上，八十五年消防單位已經要求各營業場所應設置「緊急逃生路線圖」，但是消防署於一○七年十月十七日修正「各類場所消防安全設備設置標準」卻刪除這項規範，為什麼置消費者於危險情境？特別呼籲消防署重新修訂，各主管機關應加強公安檢查，以維護消費者的安全。

消基會主張：沒有安全，就沒有消費！

（作者為消基會名譽董事長、文化大學教授）

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