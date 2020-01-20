自由廣場》學測二階「防爆」加考警訊

◎ 鍾邦友

今年學測數學大部分考生均認為試題十分簡單，有些考題甚至被譏為僅具「國中程度」，像第一題考特殊邊三角形與三十度的正弦值，是三角函數的最入門等級，如此高度「親民」的考題，令人擔心是否又要重演去年滿級分人數爆表、二階超篩的問題。

不過去年成為眾矢之的的幾個熱門校系，今年全數記取教訓，設計更多選才關卡。以爭議最多的清大電機系為例，去年只看數學與自然兩科，正取四十人，備取竟然多達三九二人的離譜狀況，令人記憶猶新；今年則多看英文，且增加第二階段筆試。原採計英、數、自然三科的交大資工，也增加了國文一科，同樣也要增加筆試，類似「防爆機制」不勝枚舉。然而這是否意謂學測檢測五選四想要進化到選三或選二的理想不切實際？且學測的篩檢能力不佳，根本不足為頂尖校系採信？

原本只有台大及醫學系加考第二階段筆試，如今清大、交大、成大也紛紛加入，屆時是否又將有筆試及面試多重撞期的問題？而此一筆試是否才是真正見真章的最後評判標準？倘若學測已然不具頂尖校系需要的篩選能力，那這些校系何不直接辦理獨招，一試定生死即可，何必又要讓考生如此大費周章的準備學測考試及備審資料，讓所有的人跟著窮忙？

學測十五級分不足的問題，歷年來已經有太多罄竹難書的討論，就像是一張原本繩線品質十分優良的漁網，卻因為固定規格的孔洞，無法精準抓捕各種體型大小的魚蝦一樣，即便試題再精良，也無法滿足頂尖校系需要的「鑑別度」，所以只好疊床架屋，製造更多繁瑣的後續機制來篩選學生，但是這樣的空忙真的有其必要？發展愈形畸怪的申請入學制度，教育部的官員們難道依然視而不見？

（作者為高師大教育系兼任助理教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法