自由廣場》給國民黨的四點忠告

◎ 溫順德

二○二○大選慘敗，國民黨召開中常會，通過黨主席總辭案，並提敗選檢討報告。檢視整份報告內容，洋洋灑灑七大敗因，隻字未提主席責任，恐是難讓黨員信服。百年老店遭此重挫，能否匯聚黨員力量，大刀闊斧進行改革，再次贏得人民認同，關鍵則在以下四端。

一、切斷地方派系奶嘴：傳統家族派系勢力，向為藍營地方根基，也是政權維繫柱石；然年輕人自主性高，不喜傳統政治人物，尤其厭惡家族政治，此次大舉返鄉投票，立委選情瞬間翻盤。顏寬恒敗給陳柏惟，蕭景田不敵陳素月，張嘉郡也輸蘇治芬，顯示世代交替來臨，派系勢力已不足恃；培育地方青年才俊，方為永續經營之途。

二、調整兩岸關係論述：反送中事件發酵後，九二共識遭到質疑，中國再提一國兩制，綠營順勢加以操作，國民黨幾無法回應，而被指為親中賣台，亦為選戰潰敗主因。藍營九二共識基調，難以符合時代潮流，已被人民共識否決；調整兩岸關係路線，提出周延完善論述，堅定捍衛台灣主權，確立本土藍的方向，乃國民黨唯一生路。

三、確切落實世代交替：台灣民主化近卅載，論資排輩醬缸文化，重視黨意高於民意，始終是國民黨沉痾。世代交替生死關頭，黨意難與民意抗衡，斬除拉幫結派惡習，重整黨內人事組織，建立民主遴選制度，選出黨內各級幹部；強化訓練機構功能，招收有志從政青年，培訓政治素養能力，做為未來提名人選，才是浴火重生之路。

四、揚棄焦土抗爭老路：小英總統上台以來，藍營立委磨刀霍霍，從年金改革到前瞻，抑或近日反滲透法，不見具體政策論述，只見水球麵粉丟撒，或以案海戰術杯葛，或是靜坐拒絕表決，甚至上演肢體衝突，淪為義和團式抗爭。國民黨欲東山再起，必須走出抗爭窠臼，深切體認民意歸趨，端出福國利民牛肉，才能擴展政治版圖。

歷經兩次大選屠戮，國民黨已奄奄一息，吳敦義辭黨主席後，四月將選出新主席，屆時權力中心重組，若還是舊瓶裝舊酒，無法從心重新改革，真正展現存在價值，二○二二恐將崩解，遑論二○二四大選！

（作者為高中校長，台中市民）

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