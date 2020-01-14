自由廣場》「天然獨」元年

◎ 劉國棟

二○二○年可視為台灣「天然獨」元年。因為，年輕人和首投族用選票表達了台灣新世代的政治意向。正如中國國民黨青年部主任蕭敬嚴所說，國民黨大敗主因是「依舊懷抱『九二共識』、論述『一中各表』，讓台灣民眾、特別是年輕世代認為國民黨就是『中共同路人』。所以在這次的大選中，大家把對中國（中共）的怒氣，全力出在國民黨身上」。

從一九四九到二○一九年，台灣七十年來的中國國民黨「黨國政治」，總算告一段落。追隨蔣介石退守台灣的二百萬老一輩「中國人」，行將退居幕後，所剩餘年清楚自知將終老台灣，回不去、甚至也不想回去中國大陸了。其後代也不願在中國共產黨的獨裁統治下生活，於是，團結固守台灣，不讓台灣淪入中國共產黨之手，成了台灣全體「天然獨」年輕族群的共識。

七十年的ＫＭＴ黨國政治，對台灣造成的不良影響有三：「反攻大陸」政策，讓台灣與中國形成長期的對立。「漢賊不兩立」的思維，讓台灣退出聯合國，成為國際孤兒。「中華民族」的觀念，阻礙了台灣自己當家作主的道路。

台灣在過去七十年的政治掙扎中，藉經濟發展站穩了腳跟，也在台灣海峽自由通行是美日兩國共同利益的地緣條件下，維持著「自力更生」的現狀。然而，「維持現狀」畢竟會面臨改變的時刻。台灣的「天然獨」族群，應該如何應對未來的變化呢？

筆者認為，「天然獨」的未來使命有三：

一、讓台灣成為「聯合國」的會員國，加入國際社會的各項活動。只有讓台灣成為國際社會普遍承認的「法理國家」，才可能達成這個目標。

二、讓台灣成為「高科技」的國際重鎮，在資訊與生技兩大領域，扮演重要角色，台灣就可立於不敗。

三、讓台灣成為「自由民主」政治制度的世界典範，影響中國人民對台灣的觀感，期待中國的政治制度改變，以消除台灣與中國的敵意。要達到此目的，「天然獨」族群必須增進知識，提高民主素養，加強英語溝通能力，才可能成為受國際社會敬重的「台灣人」。

以上是我對台灣「天然獨」族群的期許和期待。

（作者為EMS企業退休人員，歐美派駐十二年）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法