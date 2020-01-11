自由廣場》中國缺民主不缺領土

◎ 林進國

中國自鄧小平改革開放以來，來自台灣與全球的聚焦投資中國三十餘年，三十年來中國經濟呈現高度成長。擺脫貧窮的中國並未能對全球經濟做出正面貢獻，未能從低價大量製造模式轉換成消費大國，反而變本加厲企圖複製更多的製造產業威脅全球產業。舉凡中國介入的產業，例如面板、ＬＥＤ、太陽能等，不勝枚舉，許多原本前景獲利可期的產業瞬間變成慘業。現在的中國面臨全世界主要國家的共同抵制，加上內部產業轉型不易，台商與外資紛紛撤離中國，中國經濟已呈現失速狀態。

一個號稱強國的中國，近年來無力排除蔓延全中國的非洲豬瘟，最近武漢發生的不明肺炎更已造成中國人心惶惶並危及全球安全。有錢的中國政府寧可將大筆的預算拿去建造航空母艦，為打擊台灣邦交將大筆的金錢奉送小國藉此壓迫台灣外交空間，這些對於中國人民而言實在是浪費毫無意義，因為全球沒有人想對中國發動戰爭，台灣也不會主動挑釁中國。從ＳＡＲＳ、非洲豬瘟、武漢肺炎，見證中國對於疾病的危機處理與防治能力其實是非常落後的。中國政府應該做的是，將經濟發展的果實分配給中國人民，提升醫療衛生防治品質，增加社福支出，提升中國人民的消費能力與人文素質這才是正道。

中國經濟發展三十年已到頂點了，要解決中國失速轉型的藥方只有一種，就是朝民主自由的改革路線大步向前。相信一個民主自由的中國，一定能夠為中國與全球帶來更多的正面表列。而中國民主自由的開啟，可以從香港開始邁出第一步。

（作者為科技公司經理）

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