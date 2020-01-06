自由廣場》最沒人性的一場造勢演說

◎ 陳冠甫

黑鷹墜機事故造成八死悲劇，不分黨派都分別暫停競選活動悼念殉職將士，國民黨總統候選人韓國瑜早在四日就已恢復選舉行程，五日出席造勢場合更加碼表示，在民進黨執政下…中華民國建軍史沒有發生過最高軍官一口氣罹難，「我們的國運不昌隆，到底怎麼回事？得罪誰？中邪嗎？生病嗎？怎麼可能！」對此，總統蔡英文隨即在臉書譴責，「不應該一再消費台灣人民的傷痛，作為選舉抹黑的題材，那對逝者是最大的不敬，也是對生者最殘忍的傷害。」

相信多數民眾對於韓國瑜「國運、中邪、得罪誰」的荒誕說法，第一時間的共同反應是「到底怎麼回事？」難道這就是中國國民黨推派的總統候選人格局？因為從中華民國政府、堅守崗位的國軍到很多台灣人民，真的不知道哪裡得罪韓國瑜跟國民黨，要這樣被糟蹋跟消費。

選舉選到昏天暗地，政治語言毫無人性，不知日前才在政見會上說「為何單純的政治會變複雜，甚至變得黑暗？因為人性」的韓國瑜，對於現在自己的脫序做何感想？

無庸置疑，這麼離譜的說法，只有號稱「百年一見的政治奇才」能夠說出口。事實上挑戰政治人物的尺度下限，決定政治是否依舊單純光明，或是複雜黑暗的關鍵，就是韓國瑜所提的「人性」。

雖然，按照美國政治學家華勒斯的說法，「任何人想要重新檢查人性的作用，當作本身政治思想的根據，必須先克服自身誇大人類理智的傾向。」某種程度，台灣的情形，民眾沒有高估韓國瑜的理性，也不是想往上追求更高的政治道德標準，而是退而求其次，但求政治倫理的底線不能持續下探。

不論韓國瑜的政治行動是出於衝動或深思，不理性、無章法的符碼，早就根深柢固烙印在他的政治性格上。但萬萬沒想到，他竟然藉由消費黑鷹事故慘劇，以「國運不昌隆」暗指蔡英文德不配位，讓人聯想去年過年期間瘋傳的台南某間宮廟，無法抽出國運籤的相關謠言，同樣套路的斧鑿痕跡，又一次想帶起人們敬畏鬼神的一面。

國民黨選舉淪落到想倚靠怪力亂神和偽道學獲勝，難道是想將民眾重新帶回過去的愚民時代？對照韓國瑜掛在嘴邊「我寧願乾淨的輸，也不願骯髒的贏」，實在諷刺。

（作者為台北大學法律研究所研究生）

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