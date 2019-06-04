自由廣場》算算這個人發了多少大財

◎ 莊雄吉

高雄市議員李喬如昨天總質詢，毫不客氣說高雄市民根本沒發財，只有你（市長韓國瑜）發財。這話一針見血。

去年一一二四選後，韓國瑜才剛領走二六七七萬六三五○元的選舉補助款。現在他表明要選總統，民調又領先黨內所有對手，估算如果順利獲得國民黨提名，不管有沒有選上，再賺一億元至少跑不掉！

韓市長熟諳賺錢之道無他，就是「無本生意」，一年時間不到，蹲點高雄進帳兩千六百七十多萬，哪個生意這麼好賺？報酬率百分百。這還沒算他明的、暗的政治獻金。食髓知味，所以市長位子尚未坐熱，趕緊卡位選總統。

台灣選舉人數將近一千四百餘萬，以選罷法規定，一旦政黨正式提名，以二○一六年大選為例，民進黨候選人蔡英文和陳建仁得票六八九萬四七四四票，一票獲三十元的補助款，共二億六八四萬二三二○元。國民黨的朱立倫、王如玄獲三八一萬三三六五票，可拿一億一四四○萬九五○元的補助款。

按此估算，韓市長不管二○二○年大選輸贏，只要以政黨提名出線，以當前政治態勢來看，絕不會低於朱立倫、王如玄的一億一千四百多萬。最最保守估計，基本盤三成，預估三百五十萬得票數起跳，補助款一億也跑不掉。何況酒可以照喝、話可以亂說、覺可以隨時睡，加上直轄市長月薪十七萬多照領不誤，「一選好幾顧」，何樂不為？韓市長算盤精得很！

（作者為國防部財務官退役，台中市民）

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