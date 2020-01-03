自由廣場》正派的試金石

◎ 陳啟濃

韓國瑜的王小姐事件，繼續傳出續集的發展。雖然韓國瑜在政見辯論會，當場向提問記者嗆聲，既然提出要不要問他初吻甚麼時候，言下之意當然是認為這些個人的情感問題不值得一提。然而昨天韓國瑜卻又透過網路影片，獻出夫妻一幅情深意濃的模樣。顯然地他意識到，選民對於他的夫妻感情問題很在乎，要把夫人拉出來證明兩人感情沒問題。

台灣雖然實施民主數十年，但還存在許多金融幫、司法幫、政大幫等派閥的傳統。政治人物往往運用人情與人脈，透過特權經營自己的事業，或是有利於利益勾結的情狀。其中一項政治圈的文化，就是把女人當成個人資產，所謂的酒色財氣，正是老一輩政治人物的生活文化。也就是玩政治的人，逢場作戲機會多，紅粉知己自然就多，這更是變調走味的政治文化，讓正派服務的政治人物，被排拒在許多圈圈之外，不得其門而入。

正派的男人，經濟穩定透明，妻子清楚社會也了解，因為他沒有過多的慾望，不必有額外的開銷，對於大眾沒有不可告知的事情。而男人對妻子的忠貞，除了代表他的生活單純，更可以類推到他的行事可靠，國家大政掌握在他手上，當然會認真負責。至於常有桃色糾紛的男人，當個普通人還好，只會讓一個女人傷心，若是國家權力掌握在他手裡，恐怕會胡作非為，弄權貪財來滿足他的慾望。

（作者為教育人員）

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