自由廣場》（北社評論）三張選票 守護台灣

◎ 李川信

台灣自一九三五年日治時期首次選舉，到二戰後無數次紛爭不斷的大小選舉，總算奠定了民主基石。面對十天後總統及國會選舉，台灣人仍然大意不得。

中國的習近平於今年年初提出「九二共識一國兩制台灣方案」，以霸權之姿，配合台灣親中勢力，逼迫台灣降共；之後韓國瑜訪港澳中聯辦，表態願意接受九二共識與簽訂和平協議，中國國民黨則隨即提名韓國瑜角逐二○二○年總統。台灣人的亡國感危機，從這不尋常的提名過程於焉產生。

今年六月，香港對中國不信任的「反送中運動」，一波波的抗爭，有近三分之一的香港居民參與，導致十一月二十四日的區議員選舉，不僅投票率破七成，民主派區議員的席次更大幅躍升至三八八席，親中的建制派只剩五十九席。香港的選舉結果，台灣人是否得到啟示？

台灣有優勢的戰略位置，但國際局勢多變，在強權爭奪下生存不易。蔡總統執政三年多來，面對中國文攻武嚇，沉著穩重，提出「國艦國造、國機國造」，並購買先進戰機與武器，確保台灣有足夠的自我防衛能力，獲得美日歐盟等國家的支持信任。

台灣內部不是藍綠問題，而是追求自由民主保台加入美日隊，還是反民主自由親中加入中國隊之間的拔河。唯有透過一次次的選舉，淘汰親中的候選人，安全才能確保，而總統票支持蔡總統是抗中保台最佳保證。

美國CSIS智庫亞洲顧問葛萊儀，近期在美中關係回顧的聽證會強調，如果二○二○年中國國民黨在立法院取得多數，中國將信心大增，對台灣採取封鎖的「蟒蛇戰略」，勢必奏效，並能迫使台灣投降；可見總統連任與國會過半的重要性。

陳師孟監委約談「判馬英九無罪」的唐玥法官，引起全國八成的司法官反彈，可是他們忘了，台灣司法是人民最不信任的一項公權力！司法沒有制衡監督，就是司法獨裁。台灣現行憲政體制，唯有監察委員可以監督法官，下屆總統將提名監察委員、考試委員、NCC委員等之人事需經立法委員同意。為避免國家又陷入空轉，政黨票絕不能支持親中的政黨，務使台派不分區席次極大化。

在此歷史關鍵時刻，期待台派朋友，打消不投票及投廢票的念頭，避免台灣承擔不確定的風險。守護台灣的自由民主，就是以手上的這三張選票，擊潰親中勢力，幫台灣在國際發聲，讓台灣成為正常國家。

（作者為台灣北社社長）

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