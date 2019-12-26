自由廣場》無神論者裝神弄鬼

◎ 李筱峰

美國國務院依據「國際宗教自由法」本月十八日再次將中國等九個國家，列為宗教自由「特別關切國家」（countries of particular concern）。中共跳腳大喊：「中國內政不容干涉！」

一個被Freedom House評比「自由度」只有十一分的國家，迫害宗教自由受到國際譴責，自己不知羞恥，卻只會叫罵別人干涉他的內政。如果中共真的不希望別人「干涉內政」，那麼他們怎麼可以霸佔著「新疆」、「西藏」？應該讓東土耳其斯坦、圖博復國才對啊！中共不僅霸佔著他們的土地（奇怪，平常對台灣最喜歡談血緣，但是對「新疆」、「西藏」怎麼不談血緣了？）不僅以漢族霸權主義進行「移民實邊」，試圖稀釋回族、藏族，更試圖消除當地宗教、文化、語言遺產，嚴控藏人佛教徒及維吾爾族的穆斯林。

據悉，中國政府在「新疆」拘禁八十萬到兩百多萬名維吾爾人和其他穆斯林，並派出一百萬名黨內幹部進駐維吾爾人家中，以回報任何「極端宗教行為」跡象；除此之外，北京也利用先進監控技術，來壓迫藏人佛教徒。

在中國，「未經授權」的宗教活動是會被拘捕入獄的。經授權的宗教活動才有「宗教自由」，這還叫宗教自由嗎？強迫接受「中國化」的宗教觀念，據聞有些地方還強迫回教徒吃豬肉，簡直比故意整人的流氓還流氓！

在他們內地，許多地方的基督教堂被要求在耶穌像的兩旁要掛出習近平和毛澤東的圖像。中共當局不知道耶穌當年被釘十字架時，在耶穌兩旁同時被釘十字架的，是兩名強盜。

無神論的中國共產黨迫害宗教自由，舉世皆知。但這幾年來，他們卻非常關心台灣的宮廟，不但不迫害，還提供資金給我們的宮廟。據悉，台灣至少有卅家宮廟的背後有中共提供資金。

針對台灣進行中共影響力研究的美國學者馬明漢（Michael Mazza）研究指出，中國長期接觸台灣宮廟團體及宗教人士，藉由招待旅遊，進而改變台灣政治生態。

台灣這些宮廟的主事者顯然其信仰已經破產，竟然可以出賣媽祖、關公、王爺，讓無神論的中國共產黨搞統戰！

為何無神論者的中共專門迫害宗教，對台灣的民間信仰會如此「抬愛」？媽祖、關公的子弟們，請在舉香膜拜之時，祈求媽祖、關公賜給你們的廟公、廟方董事們一點起碼的骨氣與志氣！給媽祖、關公留點顏面！

（作者為國立台北教育大學台灣文化研究所教授，http://www.jimlee.org.tw）

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