自由廣場》落羽松？別再種！

◎ 蘇正隆

最近媒體經常報導「全國最浪漫落羽松秘境……已開始褪下綠衣逐漸轉黃、變紅，呈現漸層美感…美如世外桃源」，「落羽松……紅透了，與草地、藍天相互輝映十分美麗。」但卻缺乏生態環保意識，讓人憂心。

由於商業炒作，近年來國內庭園造景一窩蜂搶種溫帶植物落羽松／落羽杉，沒有考量到任意栽種可能會造成環境災難。過去外來種的動植物危害自然生態的例子不勝枚舉，像是植物類的「銀合歡」、「小花蔓澤蘭」，動物類的「福壽螺」、「巴西烏龜」、「琵琶鼠」等，大家都耳熟能詳。

「落羽松／落羽杉」(Taxodium distichum)，英文叫swamp cypress，原生美國東南部沼澤地區，適應力很強，若是種植在池塘或沼澤還好，但台灣多種在平地、庭園、路旁，只要水分充足，幾年後樹木周遭的地面就會冒出大大小小的膝狀根，高五至五六十公分不等，像鐘乳石筍，也像人的膝蓋，英文叫cypress knee。往往造成周遭其他植物難以生存，不僅破壞生態，甚至會絆倒行人。

其實台灣每六到十年，商人為了商業利益都會大力推廣外來種的植物，媒體往往也推波助浪，造成一時轟動。大家一窩蜂種植外來種植物，卻忽略這些植物可能對生態造成危害。一旦泛濫成災或價格崩盤，這些植物就遭拔除，任意丟棄。外來種植物不管被丟棄、種子隨風飄散、或隨鳥獸的排遺散播，如果在野外適應良好，就會變成入侵種(invasive species)。強勢的入侵植物，遠的如「馬纓丹」(Lantana camara)、「布袋蓮」(Eichhornia crassipes)、「銀合歡」(Leucaena leucocephala)、「非洲鳳仙」(Impatiens walleriana)，近的如「小花蔓澤蘭」(Mikania micrantha)、翠蘆莉 (Ruellia)等，造成生態破壞都遠非引進外來植物之時所能預料的。

以近年來農政單位、生態保育單位最頭痛的「小花蔓澤蘭」為例，它生長速度極快，有“mile-a-minute weed”之稱，種子的繁殖能力很強，而且蔓莖接觸土壤的每個節都可長出根及芽，甚至節間亦能長出不定根，以營養體行無性繁殖，因此難以徹底根除。事實上，當初引進小花蔓澤蘭，竟是看重它繁衍速度快，可以很快達到綠化效果，為了水土保持，由有關單位引進，沒想到竟造成災難。據特有生物研究保育中心監測報告，2002年小花蔓澤蘭蔓延危害面積高達56,847.78公頃，農業損失難以估計。以美國為例，2000年學者估計入侵種造成美國的損失每年高達1,370億美元。

外來植物若造成危害，農業損失動輒以數十億、數百億計，但有時其後遺症要在十年、二十年後才會顯現，因此我們在栽種諸如「落羽松／落羽杉」之類的外來植物時，必須審慎三思，不要盲目追逐流行，否則有可能成為破壞台灣生態的幫兇。

（作者為台師大翻譯研究所兼任副教授，荒野基金會國際高級講師）

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