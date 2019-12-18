自由廣場》野百合世代：下架親共政黨、立委

◎ 陳建志

由於香港青年在過去七個月的反送中運動裡大量地被毆打，被逮捕，被失蹤，甚至被自殺，這一切台灣青年世代都看在眼裡，特別對那些曾參與太陽花運動的青年人而言，對來自警察的無差別暴力更是感同身受，因此，「抗中保台」對台灣的青年世代，已成了一份共同的信念。須知這些青年世代成長於解嚴後的台灣，他們在接受教育的求學過程裡，並沒有如同他們的父母在戒嚴時期那樣被餵養大量的反共教材，但若今日在台灣的街頭進行隨機訪調，我想厭惡中共的比率，青年世代一定會特別的高！

那麼，為何成長於戒嚴時期，被大量反共教育餵食長大的台灣中年世代裡有一群人反而喪失了對中國的戒心，也怯於批評中共呢？照理來說，他們應該是最痛恨共產黨的一群人才是，這其中倒底是發生了什麼？

很大的一個原因在於，國民黨過去為了確保威權體制，透過教育與媒體，對今日45歲以上的台灣人所實施的那套洗腦宣傳教育，不僅鞏固了國民黨的長期統治，更成功地將大多數的人們思考能力單線化，削弱了人們理性思辯、邏輯分析以及自我反省的能力。這些包括，視中原文化為正統，因此身為中國人的意識被置於現代國家與公民意識之上；視漢族社會的家父長式威權為理所當然，因此男性沙文主義高過一切；視兩蔣為民族救星，因此無條件相信大有為的政府與國民黨的領導統御；視中國文化為做人處事的圭臬，因此愛面子、重形式、講空話、搞關係、走後門變成了常態；視經濟成長為唯一的社會發展指標，因此犧牲環境、犧牲勞權、犧牲弱勢都成了合理的代價。

如此的氛圍宰制了台灣社會至少四十年以上，因此形塑出來一大群只想追求小我的安身立命與貪圖以捷徑致富的人，加上稍具不同思想的反對人士不是被逮捕入獄，就是避走他鄉。若不是從八零年代初起，來自美國不斷敦促蔣經國實施民主的壓力，以及黨外民主人士的努力，再加上八零年代末風起雲湧的學生運動與社會運動，台灣的政治結構根本難以鬆動。因此我們看到，二十世紀末台灣社會解嚴了，體制變民主了，甚至到了2000年，中央執政也成功地政黨輪替了，但許多人的內心仍處於自我制約的戒嚴狀態，他們對擁抱民主與人權是消極的，對接受多元價值是懷疑的，對未來的想像是侷限的，對台灣追求獨立存在的合理地位是反對的。而解嚴後的國民黨，深知它們仍得以掌握這群人的心思意念，因此持續地透過選舉，情緒綁架與動員這群人做為國民黨的基本盤。

所幸拜九零年代後期網際網路的興起，外加台灣身為資訊產品的製造大國，新一代的台灣人不但打從出生就呼吸著自由的空氣，視民主與人權為生長在這個國家與生俱來擁有的權利，更樂於透過普及的電腦設備與便宜的網路，和世界緊密連結，在網路世界裡吸取大量的多元資訊。在這股趨勢下，過去思想僵化的中年世代其實也逐漸的受到子女與社會的影響，開始自我思想解嚴。依照這樣的趨勢發展下去，台灣應該會很快地發展成為一個能與美日歐並駕齊驅的先進國家，並且期待能有朝一日在新的國際秩序下重返聯合國，擁有被世界認可的獨立國家地位。

但這樣的趨勢卻是中共無法接受的，因此，它們開始利用台灣的開放社會做為滲透台灣的破口，大舉利誘與收買台灣的媒體和意見領袖。國民黨則是在台灣民主化後，失去了獨裁統治的工具與過去賴以維生黨國不分下的財源，在一方需要新的資金與支撐台灣經濟成長數字來維持它在台灣的統治權，另一方則需要有破口滲透台灣的前提下，於是國共兩黨就從過往的死敵變成了攜手合作各取所需的好兄弟。

在這個架構下，國民黨需要對民智已開的台灣人建立一套新的論述，這套論述就是中國已經富強起來了，中國的建設超英趕美，中國市場遍地機會，中國的錢不賺白不賺，再加上訴諸兩岸同根生的民族情感，與大家都是中國人這些從前就對台灣人洗腦教育時深植於人們腦海的觀念，於是許許多多的台灣人再次地被國民黨所蒙蔽，只是這次國民黨並沒有用白色恐怖與國家機器逼你，而是換成了來自中共所賞賜的大根紅蘿菠與天花亂墜的甜言蜜語。

但所謂物極必反，刻意操作的事往往到了最後會被反作用力所抵銷。就在國共兩黨你濃我濃的走到了2014時，台灣發生了因為反服貿而起的太陽花運動，人們驚覺若再依循國共兩黨的劇本走下去，台灣將很快地被中共實質統一。未曾去過中國的國人，從來台灣的中國觀光客身上所表現出各種光怪陸離的行徑發現了兩岸的差異；去中國經商或上班的國人，則發現自己已從台灣來的領導淪落為台幹，甚至是中資企業下的台勞；去中國旅遊的國人則看到了中國社會許多金玉其外、敗絮其內的真實情況，然後，我們又從網路上看到了中共統治下對少數民族的各種殘酷迫害。這些都活生生地提醒著台灣人，也導致國民黨在2014與2016兩次選舉的崩盤。

正當我們以為台灣可以開始好好走自己的道路時，國共兩黨也隨著調整了策略。這次，除了持續地收買媒體之外，中共改以網路的新型滲透以及加強對地方派系，以及各地宮廟勢力的收買。這兩年中共某個程度跳過了對國民黨中央黨部的溝通，改為直接與台灣的各股地方勢力為對口。也因為如此，許多無法再像從前那般得到北京寵愛的國民黨政治人物就決定乾脆不演了，所謂的乾脆不演就是不再掩飾他們視中共為主子的心態，直接在各種台灣人看得到的媒體上向台灣人灌輸兩岸未來必需被中共統一的觀念，直接表達他們對中共的擁戴，也是另類對北京中央爭寵的表態。

在網路的新型滲透上，則是從社群媒體上著手，利用臉書與Line做為主要的平台，透過收買台灣的數位廣告投放公司，收集大量用戶資料後對用戶的政治偏好加以標記，再配合大數據的分析與AI的運算，不斷地對這些帳號投放不實的假訊息，醜化民進黨的執政成績與攻擊民進黨的政治人物。當民進黨與其支持者想要在網路上澄清或反擊時，他們則會使用巨量的假帳號進行瞬間的攻擊，癱瘓民進黨與其支持者的網路帳號，以達到恐嚇與分化的目的。這樣的攻擊手法，使得他們在2018年11月成功地替國民黨於地方選舉中扳回一城；現在，他們則欲持續以類似的操作手法破壞台灣2020的總統與立委的大選。

如今離大選僅剩下不到一個月的時間，香港議題與美中關稅貿易戰意外地在今年大大提升了台灣民眾的警覺心，以及對中共操弄假訊息的戒心，如今在台灣應該已經沒有正常人會再相信「一國兩制」，而不再掩飾的國民黨也讓台灣人看到這個過去滿口反共的政黨，今日已淪為中共的馬前卒、代理人。台灣今日珍貴的民主制度，以及當年從威權走向民主的不流血革命，是這些中共代理人能在台灣得以妖言惑眾囂張至今的原因。他們既然要利用我們的民主制度來毀壞我們的民主，那麼我們最大的武器仍在於使用我們的民主制度來回擊他們的陽謀。台灣社會既然可以聰明地在上個世紀的九零年代選擇了以寧靜革命的方式讓台灣走向民主，台灣社會也一定可以在2020的一月再次地用民主的方式來粉碎中共的計謀，與淘汰國民黨內的降共成員。這就是民主的可貴與民主的力量。

親愛的台灣人，我們的選票，是反擊中共陽謀最有力量的武器，請踴躍出來以選票下架所有親中政黨與立委，為我們自己與孩子留下一個免於中共力量肆虐、滲透、與威脅的寶島台灣！

（作者為前野百合學運文宣組召集人，現服務於資通訊產業）

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