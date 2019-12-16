高教展望》淡江蘭陽校區 110學年裁撤併入校本部

淡江大學蘭陽校園位於宜蘭縣礁溪鄉林美山上，佔地40公頃。（淡江大學提供）

〔記者陳心瑜、吳柏軒／綜合報導〕學生人數居全國私立大學第二多的淡江大學，其位於宜蘭縣礁溪鄉的「蘭陽校園」預計一一○學年度裁撤，全球發展學院四個全英語學士班將併入淡水校本部，外界揣測是少子化衝擊所致。淡大秘書長劉艾華表示，主要是因應學校整體經營、社會發展趨勢考量才整併。

校方：因應整體經營才整併

淡江大學蘭陽校園位於礁溪鄉林美山，二○○五年招生，佔地約四十公頃，具有全英語授課、全部住宿、大三學生到指定的國外姊妹校就讀的「三全」特色。

劉艾華指出，淡大的學生人數最高曾達兩萬八千人，目前兩萬四千多人，仍是學生數第二多的私立大學，僅次於輔仁大學。蘭陽校園一○八學年的註冊率約八十三％，屬正常範圍。

劉艾華表示，淡大在一一○學年度將有十多個學士、碩士或博士班等系所停招或新增等，蘭陽校園整併只是其中一項調整案。蘭陽學院該學年度的新生直接到校本部就讀，二年級、四年級學生留在蘭陽校園，三年級學生出國交換，等到一一一學年度時，三百多名師生就會全部回到淡水校園，「三全」特色維持不變。蘭陽校園的後續用途仍在規劃，發展長照、高中、在職教育，都是選項。

劉艾華說，整併案已獲校務會議通過，準備呈報董事會，明年三月向教育部申請，教育部明年七月核定後實施。

營造特色 化解少子化衝擊

少子化是全國性問題，一一七年高中畢業生恐僅剩十七萬。教育部高教司長朱俊彰分析，淡大裁撤蘭陽校區，應是地理因素居多，而在少子化趨勢下，營造學校特色是首要解方。

對於私校如何因應少子化趨勢，南華大學校長林聰明認為凸顯特色之外，同一體系或可合併，如慈濟、佛光等，併入公校或小規模經營也是一條路。他也呼籲，中國每年有三百萬高中畢業生未讀大學，東南亞平均僅十五％學生進大學，私校都可更積極開放招收。

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