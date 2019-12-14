自由廣場》理工人沒有那麼low

◎ 賴彥丞

張善政曾任行政院長，頂著土環工程博士光環、現任交通大學亥客書院院長，擔任韓國瑜的競選搭檔兼國政顧問團總召後，言行就跟著「近墨者黑」而越來越偏激，從昔日詛咒閣揆蘇貞昌「再住回醫院」到如今歧視總統蔡英文「沒生過小孩」，處處可見張善政「韓國瑜化」的墮落。

張善政以「沙文」之姿指責沒生育的女性，其眼裡彷彿女人只是生兒育女的「工具」，對於單身、不孕症的女性是赤裸裸的霸凌！當然，這樣的歧視言論就跟韓國瑜一樣充滿傳統封建的父權傲慢，看看韓某罄竹難書的失言錄諸如「成熟的女人像一碗湯，煮熟要喝掉」、「男人以天下為家，女人以家為天下」、「『蔡賴配』是武大郎跟潘金蓮蓋一條棉被」、「女人生命的活力來自上半身」云云。

失言並不可恥，可恥的是犯後硬拗還拖一大群人下水！張善政辯說是因為自己身為「理工男」而沒有將文字適當包裝才引起誤會，同樣身為理工人的筆者聽了實在覺得反胃：自己失言就算了，有必要把所有理工人都拖下水嗎？

誰說理工人不擅長運用文字？我的求學領域固然在電機方面，然也喜好文學，大學時加入詩社寫詩參展、投稿校內學生媒體期刊獲刊登，也參加過不少文學獎。或許有人會對理工人抱持些許刻板印象及偏見，然其實有些理工科系工作者及師生，人文方面的涵養與愛好可是不輸文組人士的。

張善政拿「理工男」當歧視女性的失言遮羞布，不但是提油救火，更顯得其毫無悔過之心的惡質，堪稱理工人的恥辱。

（作者為中興大學教務會議電機資訊學院學生代表）

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