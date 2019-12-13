自由廣場》大學經費稽核會可防弊興利

◎ 王立昇、林惠玲、陳估熊

近來國立台南藝大校長涉嫌用人徇私，幾乎將藝術大學變成工學院；台灣首府大學董事長任用大學剛畢業的兒子擔任該校主秘，及北醫董事涉嫌掏空校產、採購自家儀器等，公私立大學校務經費使用及人事聘用不當等弊案頻傳。這些只是冰山一角，或許有更多不為人知的案例！台灣高教的治理已呈不受監督的崩壞狀況，如何冀望其培育人才，帶動產業聚落發展？特別是國立大學的經費，每年有近五六○億元來自政府補助，其經費的使用更要符合納稅人的期待啊。

與其每次一有弊案傳出，教育部就疲於設立專案小組調查，立委們不如好好訂定一個完備的監督機制，來防弊興利。台大於一○○年開始提供經費稽核委員會（稽核會）一位專業稽核人員，稽核會得以整合財務會計專業與師生反映問題，對校方提出建言。當時台大太子宿舍爭議不斷，隔音不良、管理收費過高，經過稽核會之學生委員彙集同學意見後，稽核會強力要求校方改善，發揮了正面的效益。當時稽核會亦曾稽核台大都更案行遠樓的使用，發現該都更案建案時的鑑價竟由建設公司自行找三家鑑價機構進行，以每坪卅九萬定價（九十三年）。稽核會於是建議在處理爾後的都更案時，校方須主動找鑑價機構。

稽核會任務為事後稽核校務基金的收支、保管及運用，以提高教育品質，增進教育績效。如果只有專業稽核人員，但沒有能彙集師生需求「接地氣」的稽核委員（由校務會議選出）參與，將無法發揮防弊興利的功能。因此，吾人呼籲一○四年取消的國立大學經費稽核委員會須盡速恢復設置，再由專業稽核人員協助，才能從複雜的財務報表中看出經費使用允當與否。

立法院刻正進行「國立大學院校校務基金設置條例」的修法，既然要修，就要完備，不要造成未來運作時窒礙難行。學校不管大小，都要有獨立的監督機制。校務會議係研議學校的大政方針，專業稽核人員的聘用授權校務會議代表選出的稽核會處理即可。稽核會可以扮演校園中的溝通橋樑，亦可做為與外部稽核單位的緩衝平台，對於學校的治理可發揮防弊興利的作用。

（作者王立昇／台大應用力學研究所教授、林惠玲／台大社會科學院前院長、陳估熊／臺灣學生聯合會理事長）

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