自由廣場》「第二海軍」的進展與配套

◎ 黃惟冰

海巡署首艘七五○噸級巡防艦日前交船，並由蔡英文總統命名為「安平艦」。未來，海巡署將再陸續取得十一艘同級艦。值得注意的是，這十二艘七五○噸級巡防艦平時雖然由海巡署操作，但艦上都已保留空間，用於安裝雄風二型、雄風三型反艦飛彈的發射架、空彈箱與武器系統。必要時，二十四小時內即可完成裝彈程序。換句話說，這十二艘七五○噸級巡防艦，皆具備相當「平戰轉換」的能量。

事實上，將海巡單位納入國防體系的一環，在許多國家已是行之有年。以美國為例，海岸防衛隊（Coast Guard）名列第五軍種，排名還在國民兵（National Guard）之前。今年三月，美國海軍在台海執行「自由航行任務（Freedom of Navigation Operations, FONOPs）」時，也由海岸防衛隊的「伯索夫號（USCGC Bertholf）」與海軍驅逐艦「柯蒂斯魏柏號（USS Curtis Wilbur）」結伴同行。

此外，去年六月，中共人大通過「關於中國海警局行使海上維權執法職權的決定」，將海警單位的指揮權劃歸武警部隊轄下。由於武警已在先前「軍改」時直隸中共中央軍委會，此舉也代表著中共比照美軍模式，將海警正式視為武裝部隊的一部分。

至於台灣，早在扁政府時期就有將海巡署打造為「第二海軍」的構想，但受限於政黨輪替，以及署內非軍職人員的不同意見，進展緩慢。如今，終於在海巡署新型艦艇的設計與操作上獲得落實，象徵著海巡署「第二海軍化」邁出重要一步。

然而，硬體只是工具，在人員訓練、戰術戰法、指揮體系與後勤保養等面向上，需要進一步的加強海軍與海巡之間的合作及默契，否則再多的武器配置，平時反而可能成為海巡人員執勤時的負擔，戰時也恐怕無法發揮完全的功能，淪為事倍功半。

總結而言，觀察海巡署新型艦艇的建軍思路，可以看到蔡政府跟隨國際腳步，藉由海巡署「第二海軍化」，強化我國「非對稱戰力」的用心。但後續仍有許多配套需要執行，整體遠見才能水到渠成。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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