自由共和國》姜皇池／海巡成為「第二海軍」？

姜皇池／台大法律學院國際法教授

海巡船艦老舊，維護不易，妥善率偏低，若陳年痼疾，欣聞新政府準備大刀闊斧，汰舊換新，吾人深表贊同，足見在新政府領導下，對國家可有所期待。而在所提出「籌建海巡艦艇發展計畫草案」中，部分新式海巡艦艇將配合「平戰轉換」政策，載台設計還將與海軍新造軍艦為同級，除兩艘四千噸級外，另有以六百噸級的沱江軍艦為本，將新建十二艘六百噸級巡防艦，目的在將海巡建構成「第二海軍」，強化國防戰力，基於精益求精的思維，提出部分意見供決策者參酌。

海巡有其專業需求

制度設計上，海巡是海上執法機構，以「維護海域，保護好人」為主要考量；而海軍是國家作戰機構，以「捍衛海權，消滅敵人」為首要任務。兩機構與人員的基本信念和任務完全不同。

海巡機構平時必須進行執法、維護魚權、救生救難、海上保育等工作，此等工作不僅需長期專業訓練，更皆有其不同需求，而艦艇是海巡最重要的工作伙伴，「工欲善其事，必先利其器」，因此艦艇設計的良窳，攸關緊要。因此從艦艇船型設計、艤裝設備及配屬裝備，當以符合實際專業需求為原則，然而目前選擇「沱江艦」作藍圖，並保留作戰載台設計，恐將造成既無法滿足平日工作需求，戰時亦無益於軍事力量的困境。

就海上作業需求面，沱江艦並不適於海上執法與救難工作，因：一、沱江艦結構採鋁合金，而海巡因任務需要經常要靠船及登船臨檢，且時常會與目標船舶發生碰撞，鋁合金材質的雙船體沱江艦無法承受碰撞，船身容易受損；二、沱江艦在五級以下海象固具備良好的作業能力，然六級以上海象就難以遂行任務，而台灣周邊海域，全年超過六級以上海象是經常性；猶有甚者，船難多數是發生在海象惡劣的情況。三、沱江艦的乾舷過高，將近六公尺，人員無法輕易登上或跳離，無法執行海上救難任務及執法登檢任務。四、沱江艦的續航力不足：目前沱江艦原型之續航距離僅兩千浬，不足以應付海巡六天以上之巡護任務，即以造價僅沱江艦一半之海巡五百噸級巡防艇而言，續航距離皆可達四千五百至五千浬，遠較沱江艦續航能力優越。

除此之外，在造價方面，縱使不計算目前所謂保留「戰載設計」規劃，以及配套武器系統所需之費用，六百噸級的沱江艦僅光船平均單艘造價即約十五．二億元，比一千噸級巡防艦造價十二．三億元貴二．九億元，更是同噸位五百噸級單船體造價的兩倍。

至於在維修方面：先不論此種軍規船艦平日維護與保養成本是否遠高於一般的海巡艦艇，就目前規劃，眾多海巡艦艇保留「戰載設計」，則此等海巡艦艇維修工作應是交海軍協助，然海軍平日已有眾多海軍作戰艦艇必須維修，又再加入此等海巡艦艇，勢將造成海軍維修能量的重大負擔，對現已負擔沉重的海軍修護能量，是否將雪上加霜？而急需維修的海巡艦艇，未來是否將僅能「盡量」協助？

「第二海軍」尚待審慎斟酌

在上世紀八○年代台灣亦論述「第二海軍」，然最後偃旗息鼓，不復提及；如今縱使完全不考量經費與國家執法體制，就是要「不計一切」建立「第二海軍」，則在目前規劃下，此等海巡船艦恐亦不能遂行戰時作戰任務。

眾人皆知當代海軍不僅需團隊密切合作，更具高度專業技術，所以國家平日即備有專業海軍，日日操練、時時備戰。基於「術業專攻」，海巡人員不僅缺乏軍事專業，其平時尚須遂行執法、救難等工作，而該等工作同樣高度專業要求，現在已不是「小米加步槍」的年代，豈能期待對高度精密軍事武器一竅不通，僅是平日受過軍事訓練的「業餘非軍事專業人員」，戰時即能開赴戰場，從事軍事作戰任務？

猶有甚者，海上軍事設備的維護同樣高度專業，擬議建構的海巡船舶平日並不從事軍事活動，其武器系統皆待戰時始行安裝，問題是如此匆促情況下，海軍尚能撥出「多餘」且「足夠」專業人員、場地、設備來迅速完成換裝？所有艦上預留的作戰電腦、線路、管道、鏑火設備等等，平日從不使用，戰時安裝武器後，不經測試，必然可用？

倘擘畫者認為該等「海巡軍艦」攸關海防大計，則請將經費與船艦劃歸海軍，作軍事專業建制；切勿造出不適於海巡目的的艦艇，讓海巡平日無從發揮專業，且又乏軍事專業，戰時卻趨之上戰場，寧有是理？讓專業回歸專業，不要期待海巡成為「第二海軍」，如此規劃，不僅不利國家法制與行政體制之長治久安，恐亦無益於海軍戰力。