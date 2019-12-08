自由廣場》所以「大師鏈」姓黨？

◎ 黃惟冰

新興網路媒體平台「大師鏈」日前在台北高調舉行記者會，更邀請連戰等國民黨高層出席助陣，宣布將落地北京，成為第一家獲中共同意進駐的台灣媒體。對此，民進黨立委鄭運鵬問得好，中共對言論與新聞自由一向高度管制，「大師鏈」卻可獲此特殊待遇，若想維護自身公信力，應該說明究竟憑什麼？

二○一六年二月十九日，習近平在一天內連續造訪人民日報、新華社、央視等三大中共官方傳媒，並下達指示，要求媒體「必須姓黨」，工作內容「都要體現黨的意志、反映黨的主張，維護黨中央權威、維護黨的團結」。

今年一月二十五日，中共中央政治局赴人民日報，針對「全媒體時代和媒體融合發展」進行「集體學習」。當時，習近平表示，「要抓緊做好頂層設計，打造新型傳播平台，建成新型主流媒體，擴大主流價值影響力版圖，讓黨的聲音傳得更開、傳得更廣、傳得更深入。要旗幟鮮明堅持正確的政治方向、輿論導向、價值取向，通過理念、內容、形式、方法、手段等創新，使正面宣傳質量和水平有一個明顯提高。」

十月，中共國家新聞出版署發布「關於開展二○一九年新聞採編人員崗位培訓考試的通知」，指示報紙、期刊、通訊社、廣播電台、電視新聞台、乃至於電影製片等相關從業人員，都需在年底前完成培訓及考試，內容包括習近平新時代中國特色社會主義思想、馬克思主義新聞觀、新聞倫理與政策法規等項目。

綜合以上，結論很簡單，那就是任何媒體若想在中國發展，特別是像「大師鏈」這樣的公開進行，都必須經過中共的嚴格審查，確保媒體的核心思想與傳播內容都能「堅持正確的政治方向」，讓「黨的聲音傳得更開、更廣、更深入」。換句話說，「大師鏈」憑什麼的答案已是呼之欲出，唯有「姓黨」，才有可能。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法