自由廣場》反賄選 口號與口水

◎ 王洲明

在野時反賄起家的民進黨，在選前總會來場「反賄秀」。這次總統大選前也不例外。

該黨這次成立的「反賄選督導小組」，由前法務部長邱太三當召集人，同邀「青年律師團」召開「打假反賄、全民動起來」記者會，呼籲民眾勇於檢舉賄選，以及打擊假訊息。

民進黨反賄小組並祭出檢舉「獎金制度」，鼓勵民眾踴躍檢舉。

檢視該黨中央黨部的新聞稿全文，完全找不到「獎金制度」在哪？亦即，執政後的民進黨，選前反賄記者會只是照本宣科、例行公事。陽春麵清清如水，湯裡連肉屑、骨頭都沒摻。

在官方，法務部訂有「鼓勵檢舉賄選要點」，頒給高額獎金鼓勵抓賄；在民間，藍綠陣營獎勵抓賄有數十次。官方頒給獎金是真；民間與藍綠陣營則噱頭多、落實少。

以二○○○年總統大選時台中縣獎勵抓賄為例，當時的縣長是綠營廖永來，他在縣府網站鼓勵抓賄（每件頒給新台幣二百萬元）。有梧棲柴姓鎮民抓到連蕭樁腳（該鎮中正里鄰長）買票，起訴並判決有罪定讞。事後，向廖永來團隊請領獎金，遭到拒絕，憤而提出告訴，纏訟七年，檢舉賄選成功的鎮民敗訴，還需負擔雙方訴訟費用數十萬元。綠營的廖永來變成抓賄史上的「獎勵抓賄黃牛」。

由於邱太三係當年廖永來的副手（副縣長），對上述「獎勵抓賄黃牛事件」記憶猶新。既知中央黨部並無編列獎金預算，也未提撥獎金交付信託，深恐日後再度造成黃牛事件，所以今年的「反賄秀」，只高喊祭出「獎金制度」，檢視內容卻空無一物。別認真，唬弄唬弄社會而已啦！

綠抓到藍的賄選，事後黃牛（不給獎金），已很難讓人理解！萬一抓到綠營賄選，選後民進黨中央必須頒獎金給「抓到綠營賄選」的選民，如此場景甚為難堪！打開法務部「一○八年度第二季政黨連坐裁罰案件統計表」，共六賄選案，其中國民黨佔四案、民進黨兩案。也就是說，藍綠皆涉賄，已是經常發生的事實。

這難道是民進黨執政後，反賄選秀，只敢清湯掛麵、沒骨又無肉的原因？

（作者為台中市選舉監察小組召集人）

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