自由廣場》美艦來台補給 籌備中

◎ 楊宗新

美國通過《香港人權與民主法案》後，中國以「禁止美國軍艦赴港補給」、「對美國五個鼓吹香港抗爭的非政府組織制裁」做為報復。美國海軍赴港補給的傳統由來已久，儘管在海外的軍事基地眾多，香港周邊即有菲律賓馬尼拉港或越南峴港，卻獨鍾香港，原因包括能通英文、生活水準高、補給的食材安全性高等因素。香港回歸中國後，美、中簽署協議，由中國採取逐案審查方式，決定是否批准美軍申請。本次全面性的無限期暫停，已形同推翻之前的協議。

推測美國對於這樣的結果，或許不會太意外。因為自一九九七年以來，中國便曾數度因政治因素，拒絕放行。包括二○○一年兩國發生軍機擦撞事件、二○一六年南海主權爭議、二○一八年貿易戰升溫及今年美國為香港發聲時，中國均曾否決。這也讓美國開始對這種「看人臉色」的做法出現質疑。以友台著稱的參議員克魯茲（今年來台參加我國國慶），便曾建議海軍可至台灣進行補給。事實上，美國也有正在為此鋪路的跡象。

二○一七年六月，美國參議院軍事委員會以二十一票對六票，通過准許海軍軍艦停靠台灣港口的決策，但因中國表達不滿，而未在院會中表決；同年底，美國在台協會與我國海上運補業者洽談，希望由民間廠商承攬美國軍艦在台灣海峽內的食物、淡水、日用品運補；二○一八年十月，美國海軍研究船「湯瑪斯號」停靠高雄港，三天後才駛離，台、美雙方雖均稱是為學術交流，但也不乏補給行為。在在顯示，隨著中國拒絕美艦到香港補給，美國從菲律賓以北的南海，到日本以南的東海之間，位置居中的台灣，正是接替承擔此功能的不二選擇。儘管就美國「一中政策」的法律面言，此舉或有逾矩；但就政治面看，為了制衡中國，並非不可能以此做為交涉籌碼。

（作者為公務員，台中市民）

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