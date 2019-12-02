自由共和國》林保華／王立強諜案的軍情脈絡

根據王立強所供述的情況，他所屬的中國新創投資公司是國防科工委的軍情系統。他的老闆向心、龔青夫婦原先也是該系統人員。(資料照)

林保華／時事評論員

一位自稱王立強的共諜向澳洲投誠，爆出許多有關港台澳洲諜戰資訊。(取自網路)

一位自稱王立強的共諜向澳洲投誠，爆出許多有關港台澳洲諜戰資訊，如果基本屬實，這將是一九八六年中國國安部北美情報司司長、外事局主任俞強聲投奔美國後暴露的最大間諜網。當時逮捕了在美國中央情報局潛伏四十多年的共諜金無怠，還有在法國以「蝴蝶君」聞名的共諜時佩璞；一九八六年華航機長王錫爵據聞也是擔心被牽扯出來而開貨機飛往廣州。

中共的諜報部門有好多系統，最重要的是軍情系統，負責蒐集軍事與科技情報。如果可以用其他非武力性質的統戰來收買、分化台灣自然更佳，因此統戰與分化台灣是他們的重要任務。

根據王立強所供述的情況，他所屬的中國新創投資公司是國防科工委的軍情系統。他的老闆向心、龔青夫婦原先也是該系統人員；向心做過鄒家華的秘書，鄒家華又是葉劍英元帥的大女婿，而葉劍英次子葉選寧則是軍情系統的實際頭頭，向心得以輕易進入國防工業部門。

國防科工委的前身是一九五八年建立的國防科學技術委員會（國防科委），由聶榮臻元帥擔任主任。成員多為高幹子弟，除了他的女兒聶力、女婿丁衡高外，還有國家主席劉少奇與其長子劉允賦；他是蘇聯學成回來的核專家；文革期間國防科委因為各有高幹後台而內鬥慘烈，劉允賦被鬥死。

一九八二年由國防科委、國防工業辦公室和中央軍委科學技術裝備委員會合併成立國防科學技術工業委員會（國防科工委），受中央軍委、國務院雙重領導。

國務院原先的第五機械工業部，在一九八二年正名為兵器工業部。一九八五年六月由鄒家華擔任部長，一年多以後該部解散，鄒後來晉升為國務委員、副總理。

鄒家華有什麼來頭？他的父親是著名的左翼文化人鄒韜奮，主辦以《生活》命名的報刊，成為現在生活、讀書、新知「三聯書店」的創辦人之一。抗戰中期他進入中共根據地，一九四四年病逝時被追認為中共黨員，由毛澤東親自題詞，評價極高。中共建國前後，鄒家華被派往蘇聯留學，回國工作後與葉劍英長女葉楚梅結婚。

葉劍英在中共的特殊地位是他的海外關係而負統戰重責。在僑生圈中流傳他有個哥哥在香港經商，但是一直得不到證實。一九四九年後他領導對廣東地主的和平土改（許多是華僑地主）被批右傾而靠邊，改為「村村見血」。但是因為長征途中毛澤東與張國燾瀕臨兵戎相見時葉劍英堅決站在毛澤東一邊（文革後被徐向前元帥指控涉嫌偽造電文），因此一直獲毛澤東信任，文革打倒大批軍頭時，保留了葉劍英輔佐林彪。葉在文革初期的軍委擴大會議上也吹捧林彪可以活到一百二十歲。在林彪折戟沉沙後，就由他撐住軍隊，即使鄧小平復出，葉也是掌控軍隊的備胎，終於在毛死後發動打倒四人幫的政變。

葉劍英好色（有「花帥」之稱）而不熱中權力，可能是毛澤東對他放心的原因。葉劍英掌控全黨全軍而支持鄧小平復出，並且帶頭退休廢除終身制而留下鄧小平擔任軍委主席，也讓鄧小平善待他的後人，雖然他們反對六四屠城，廣東也近似獨立王國。

葉劍英長子葉選平長期擔任廣東省省長。次子葉選寧一九八四年擔任共軍總政治部聯絡部副部長，六年後升任部長。中共機構中凡有「聯絡」兩字者幾乎都是統戰或情蒐機構，總政更是共軍「三總」中最權大勢大者。一九九三年葉選寧還出任凱利實業有限公司董事長、總裁。除了買賣軍火外，也負責對台灣的情報工作。一九九七年葉選寧退役時是少將軍銜，但是他一直被公認為紅二代的精神領袖。

葉家在香港與澳門頗具影響力。九七前，葉選寧的堂弟葉選基與弟弟葉選廉早都在香港開公司。葉選寧妻子錢寧戈是澳門葡京賭場合資人。因此九七前香港《壹週刊》爆料他們的女兒與澳門黑道大哥崩牙駒的親信同居。因此港澳黑道早由共軍軍情部門掌控毫不足奇。白狼在流亡中國時，深圳就是統促黨的主要據點。

中共在香港深耕近一百年，是它的對外諜報中心。尤其太平洋戰爭爆發前就由香港的八路軍辦事處派遣共諜到東南亞發展組織，現在再往南發展到澳洲、紐西蘭。對台的諜報中心也在香港，台大教授王曉波媽媽當年從上海派到台灣策反其先生而被處死，其聯絡人也在香港。近年來台灣活動的形形式式共諜，不少也是香港來的。

葉選寧、葉選基四年前過世，葉選平也在今年九月逝世，葉家第三代風頭人物是時尚女郎而非政壇猛人，影響衰落。

向心出事，即使能回到香港，其治軍不嚴與麻痺大意也會被問罪，習近平會趁機對軍情部門大洗牌而由自己人掌控，如同原先的國安部那樣。加上原來與江澤民派系關係密切的華為，習近平也有重新洗牌之意，因此相關部門會出現混亂，也可能有人要出逃。台灣與五眼聯盟應該關注其中的變化。

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