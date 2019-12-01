自由廣場》顛覆圖書館的芬蘭頌歌

◎ 薛理桂

芬蘭於去年十二月六日正式開放位於首都赫爾辛基的頌歌中央圖書館，花費一億歐元，耗時計廿年。

該館外觀像是一艘船，面積一萬七千平方公尺，三個樓層，一樓是展演及休憩空間，有一座電影院及咖啡廳，是一座市民社交的大客廳。二樓是辦公及研究空間，還提供民眾做飯、打電動，有縫紉機、海報印表機、木工及手工製作室等，提供多功能服務。三樓主要是閱讀空間，提供讀書、寫作及休閒等功能，打破傳統對圖書館的刻板印象，不再只是藏書、讀書的場所，更是民眾可以自由自在從事各種活動的場所。想像市民可以在圖書館優閒的喝咖啡、看電影、兒童可以在裡面玩樂、婦女可以縫製衣物、青少年可以玩滑板、打電動、中年人可以做木工、3D列印自己喜歡的作品等等，是民眾的客廳、廚房、工作室與書房等多功能組合的嶄新圖書館。

芬蘭人愛閱讀，每年五五○萬人口卻借閱高達六八○○萬冊圖書，平均每人每年借閱十二．三本。由於冬季嚴寒，圖書館對該國民眾而言，是冬季最佳的學習、閱讀及社交場所。新圖書館正好滿足多種功能的需求。

阿根廷大文豪波赫士的詩曾提到：「天堂應該是圖書館的模樣。」如今芬蘭已打造出天堂模樣的圖書館，令世人稱羨。台北市也正在籌劃興建新的圖書館，我們期許在若干年後，市民也能擁有一座嶄新、能滿足市民所需要多種功能的圖書館，芬蘭新圖書館的設計理念可提供該館借鏡。

（作者為政治大學圖書資訊與檔案學研究所名譽教授）

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