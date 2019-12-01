自由廣場》郭董，「憲法」領土無台灣

◎ 沈建德

郭台銘嗆「台獨垃圾、違憲」。可是他今年五月六日說，台灣是中華民國的一部分，從不屬於中華人民共和國。這說法等於中華民國獨立，在北京眼中也是台獨！郭董不怕哪天到中國時，被依《反分裂國家法》抓去關？

其次，台灣和中華民國，就像當年板橋慈惠宮和郭台銘的關係，是借住而非擁有。郭台銘敢說慈惠宮獨立於郭家是垃圾嗎？且中華民國憲法本文清楚表明台灣非其領土，其增修條文更不打自招是竊據、侵占。先談憲法、本文。

一、民初的「臨時約法」、「訓政時期約法」領土都不包括台灣。

二、民國廿五年五月五日五五憲草第四條原文「中華民國領土為江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、四川、西康、河北、山東、山西、河南、陝西、甘肅、青海、福建、廣東、廣西、雲南、貴州、遼寧、吉林、黑龍江、熱河、察哈爾、綏遠、新疆、蒙古、西藏等固有之疆域」，也不包括台灣。

三、中華民國憲法第四條：「中華民國領土依其固有之疆域，非經國民大會之決議，不得變更之。」一九四六年十二月「國民大會實錄」解釋，「領土變更不外兩種；一為領土放棄，一為領土接收。前者如外蒙古獨立，後者如台灣收回，均係變更領土之實例」。但「國民大會」或「立法院」，迄未對領土變更有任何決議。

次談增修條文。因無主權移轉，故憲法未把台灣列入領土，但憲法增修條文把台澎劃為「自由地區」，坐實侵占。這好有一比：原陸軍運輸兵學校未經移轉手續，可以過戶成為郭董的頂埔高科技園區嗎？

（作者為前中興大學企管系副教授，https://www.facebook.com/TPGOF）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法