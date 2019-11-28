自由廣場》台灣的「王立強缺口」

◎ 吳景欽

自稱中國間諜的王立強於澳洲投誠，也牽扯出在台設立的創新公司之總裁夫妻是否違反國安法的疑雲，就待檢方儘速調查與釐清。惟從此事件，卻引發一個問題，即對中國以金錢支助台灣的宮廟、團體，甚至是政黨或候選人，到底會犯什麼罪？

由於憲法增修條文第十一條，針對兩岸人民的權利義務，必須以法律，即兩岸人民關係條例為規範，故中國就被界定為大陸地區，而非屬外國。依循如此的脈絡，就會造成刑法外患罪章裡，涉及通謀外國、敵國而危害國家存立的犯罪，完全無法適用於對岸人士。故於立法院上個會期，即於刑法增加第一一五條之一，將外患罪的適用地區、對象，也擴及於中國、香港、澳門，甚至是境外敵對勢力或其派遣之人。

不過如此的增訂，卻仍有問題存在。因在外患罪章裡，有法定刑最重可判處死刑的通敵罪，而因所謂敵國乃屬浮動的概念，故於目前的法律條文及官方文書裡，並未將任何國家，甚至對岸明列為敵對勢力下，外患罪裡有關通敵罪的法條，實就無適用之餘地。

其次，在外患罪章裡，除了通敵的犯罪類型外，即是以洩漏或刺探國防機密罪為最重要。惟若個人或團體，僅是單純接受對岸的金錢，並未有任何刺探或交付國防機密的行為，實難進入外患罪的處罰範疇，若具有候選人身分，最多落入是否違反政治獻金法的行政罰領域。而唯一有可能者，就是在接受對岸金錢的同時，私與其為約定，依刑法第一一三條，可處五年以下有期徒刑。只是此條文對到底要與對岸約定什麼樣的內容，並未明文，就有違明確性，致使此罪的宣示意義重於實質。

故此次王立強所衍生出的案件，恐僅能論以國家安全法第五條之一第一項，法定刑為五年以下有期徒刑的意圖危害國安發展組織罪。而此罪，雖也將對岸、香港、澳門、境外敵對勢力等地區列入處罰範疇，但對於國家安全、社會安定、操控、發展等等之用語，仍顯得模糊，致於適用時必須相當小心。也因此，此案雖事涉國家安全，卻也不能忽略當事人正當程序的保障，更不能僅以海外人士的片面之詞，即來認定有罪。

（作者為真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法