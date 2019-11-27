自由廣場》港青說話：我們無懼打壓

◎ 紅心

香港反送中浪潮，始於特首林鄭月娥在缺乏民意基礎下硬推修訂逃犯條例，並蓄意把缺乏法治的中國包括在逃犯引渡協議中，藉法律手段達到政治目的，將在港異見人士引渡至人治的極權國度審判。持續的反送中示威，是港人對中共投下不信任的一票。

港府在面對各場大型示威時，警察濫捕及濫暴問題亦暴露世人眼前，包括非必要情況下使用催淚彈、橡膠子彈、海綿彈，甚至實彈，令全港約八十八％人口受催淚彈殘留的有毒化學物質影響、逾一千九百人受不同程度傷害、逾五千八百人被捕及五二一人遭刑事檢控，使示威者因暴政而背負沉重法律代價。諷刺的是，多月來無一警察受法律制裁，使警察變得更猖狂。

民眾於十一月十一日起發起多次「黎明行動」，透過癱瘓各區交通，達至強制三罷，企圖迫使港府正面回應五大訴求。該行動令中文大學被警察以超過二千發催淚彈強攻，理工大學一眾為保護校園的學生也受困長達十日，造成人道危機。

二十四日區議會選舉結果，親中建制派大敗，失去八成議席，泛民主派控制十八個區議會中的十七個。港人以選票堅拒極權入侵，創下香港史上最高的七十一．二％投票率，告知極權我們無懼打壓，誓要爭取五大訴求，使真正的民主降臨香港。

民主並非免費，極權更不會施捨。台灣能轉型為民主國家，有賴過去民主鬥士的付出，在此願台灣人民能以香港為鑑，向極權說不，並把握過去以鮮血換的一票，在明年大選中選出有毅力守護台灣民主的總統。

（作者為成功大學香港籍畢業生，現任研究助理）

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