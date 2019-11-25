自由廣場》王立強背後的美澳中角力

◎ 王文勝

王立強以前中國間諜的身分向澳洲百年傳統大報《世紀報》爆料，中國是如何在二○一八年介入十一月二十四日的地方選舉，新聞出來後，事件真偽出現各種猜疑。

先不說間諜被洩底沒有一個國家會立即坦白承認，依筆者推論，造假的機率頗低。假設是造假，那這位王立強也未免把事件和手段描述得太過於細膩了！一般來說，我們做研究即使本著專業基礎，也不可能在沒有參閱充分文獻的狀況下，做出各種大篇幅論述，何況是針對網軍組建這種實務性質的對象、金額、流程等，不太可能空穴來風。

而且依照中國政府的慣性，今天這類詆毀中共當局、反中辱華的言論，又豈能容你生存？倘若真如中國警政單位發表的聲明，他是一位詐騙犯，又何必將更重的罪名往自己身上承攬？他只要說自己是法輪功學員被迫害不是更加方便，直接獲得政治庇護嗎？

我認為王立強這時候出現，可能有三種原因：

一、良心發現不願意再當中國鷹犬。

二、其實早就被「五眼聯盟」監控並逮捕，而且我方國安單位可能已經事先掌握，但事先並未透露。

三、王立強可能早就投誠澳洲情報單位，澳洲和美國軍情系統為報復之前中國透過經濟實力，連續挖走索羅門、吉里巴斯等南太島國的行為，刻意挑選在台灣大選之前五十多天爆料，打擊中國諜報工作與在台灣內部的布局，一石兩鳥。

事實上，以英、美、紐、澳、加五國組成的五眼聯盟，早在川普當選、龐皮歐任國務卿之後，就建立更嚴密的內部監督機制。紐西蘭曾被警告，倘若繼續享受中國經濟帶來的紅色利益，情報共享就沒有紐西蘭的份。而美國、澳洲長年以來，和大洋洲國家自一九四五年以後就建立緊密的防務關係，但美澳兩國的優勢在二○一三年中國推出一帶一路後遭受衝擊，美國在塞班島上有軍隊駐紮，但中國在塞班島南方的天寧島蓋了賭場和度假村，中國遊客大批湧入，嚴重妨害美軍在當地的軍事機密。

索羅門群島總統即使知道美澳兩國皆不願索方與中國建交，但依舊因中國的強大經濟實力而轉向，等於給美澳雙方很大的污辱，因此王立強此時投誠、爆料，很大程度可能是美國印太戰略下的一手棋局。

（作者現職為國關研究人員，台北市民）

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