自由廣場》《金恒煒專欄》陳水扁寶劍出鞘

陳水扁宣布參選二○二○年國會選舉，同意名列「一邊一國行動黨」不分區立委；婉拒排名第一，寧為牛後居尾，目的當然在爭取政黨票的極大化。無論領銜或殿後，百戰將軍披甲而出，一石激起千里浪，二○二○年的選戰終於有了看頭。重要的是，堅護本土的「一邊一國」挾阿扁之威，勢必再現台灣，而鐵桿深綠的選民，也終於歡欣鼓舞的有最尬意的代言人，可以投下心甘情願的一票。

陳水扁廁身的不過只是區區不分區立委，但是陳水扁是台灣政壇的傳奇，當過一百分的首都市長，出任過兩任國家元首，即使受制於朝小野大，他的政績彪炳，不只目之可及，也歷歷可數。尤其總統任內提出的「一邊一國」，上承彭明敏「台灣人民自救宣言」，中經前總統李登輝的「特殊的國與國關係」，其國家論述可說一脈相承，終而鑄造出台灣金剛不壞的護國鐵甲。陳水扁形同不可取代的台灣代表性歷史人物，這正是他遭到紅色中國和與藍色黨國聯手政治迫害的原因。政治誅殺的步數，罄竹難書，好在監委陳師孟一一調查在案，不管司法有意還是無意平反，反正「不信冤案白不了，不容清白盡成灰」。台灣民主有成，但黨國司法紋風不動，「法斧」永遠高懸於陳水扁頭上，公平嗎？

陳水扁甘願出頭領軍「一邊一國行動黨」進軍國會，透顯雖千萬人吾往矣的膽識與魄力，盱衡過去台灣四百年被殖民史，堪稱第一人。陳水扁的出手，相信大出小小大大諸政黨的意料，衝擊的不只是紅藍白黃等等政黨的國會選情，而是「行動黨」秀出來的選戰主軸，才有使這次選戰發生質變的可能。

陳水扁不是選總統，一旦出手，勢必與蔡英文、韓國瑜和宋楚瑜交鋒，進而以台灣理念挑戰三人。國民黨反台獨、宋楚瑜反台獨、蔡英文吶吶不敢提台獨，賴清德也倒退到「中華民國台獨」了。蔡英文的「中華民國台灣」，其實就是七○年代馬英九們以「革新保台」對抗「台獨」的防禦性方案曰「獨台」，也就是中華民國獨。過了近半個世紀，國民黨從「獨台」到「反獨」到「舔共」，可憐的是黨國的「獨台」牌，竟被蔡英文誠惶誠恐的捧為「維持現狀」的圭臬。

二○二○年大選的主流民意就是絕對要拉下草包，尤其「反送中」旋風下，誰沾到誰下車。邱毅、葉毓蘭、吳斯懷等搶佔不分區，被黨內罵到臉面盡失；一句「留在國民黨幹嘛！」侮辱得夠了。問題是，韓國瑜北京受訓九年、吳斯懷望塵莫及，葉毓蘭嘴巴挺港警，有比韓國瑜拜倒「中聯辦」、卑見特首林鄭更可恥？為什麼韓國瑜可，邱、葉、吳犯忌？韓營眼看主流民意不可擋，殺邱等人保韓一人而已。

國民黨從反共黨變成舔共的反動黨，民進黨從民主進步蛻變成保守的退步黨。蔡英文全面執政，全面獨裁，民進黨馴化成小英豢養的乖貓「想想」；「絕對權力」下，再做四年，有救嗎？有。讓「一邊一國行動黨」在立院成為民進黨的防腐劑與推進力，回到民進黨建黨的初衷。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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