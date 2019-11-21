自由廣場》台灣能源轉型與印太戰略佈局

◎ 陳永昌

台灣中油公司二○一三年投資澳洲普陸（Prelude）液化天然氣開發案，去年底宣布開井生產後，短短不到一年時間就有具體斬獲，載送六．七萬噸液化天然氣的大型運輸船上週順利抵達高雄永安港，對於提升台灣能源穩定性或供給來源多元化，都具有高度指標意義。

普陸開發案經營主體為荷蘭殼牌（SHELL）公司，台灣中油公司與日本國際石油開發株式會社以及韓國天然氣公司同為投資合作方，再加上台灣中油公司同樣投資入股的澳洲依序思（Ichthys）海域油氣田計畫，全球最大天然氣出口國澳洲，已經成為台灣第二大天然氣進口來源國。另一方面，台灣中油公司去年八月也與美國液化天然氣最大出口商錢尼爾能源（Cheniere）簽訂總金額高達二五○億美元的廿五年長期採購合約，預計後年開始每年供應二百萬噸液化天然氣。

台灣正全力推動二○二五年非核家園目標，能源供給配比將調整為天然氣五十％、燃煤三十％以及再生能源二十％，天然氣需求量勢必大幅成長，穩定可靠的供應來源是攸關二千三百萬人危急存亡的國安議題。美、澳兩大液化天然氣來源國雙雙成為台灣能源轉型重要夥伴，事實上與印太戰略整體佈局密不可分。

美國國務卿龐皮歐揭櫫的印太戰略架構下「亞洲優勢：透過能源增進發展和成長」倡議，即是聚焦於印太地區盟邦能源安全。眾所皆知，印太戰略首要目標即是追求印太地區「自由」與「開放」，航（飛）行自由以及海事安全則為關鍵核心，以確保區域內生命線能源通道暢通無阻；即使美、澳同為能源出口大國，並無礙於兩國既競爭又合作的共同利益。

二○一七年十一月，美、日兩國在「美日經濟對話」架構下率先建立「美日能源策略夥伴」關係，將發展天然氣全球市場列為重點工作。翌年二月，美國與澳洲接著啟動「美澳在印太地區能源策略夥伴關係」，具體內容涵蓋維持開放與競爭的能源市場及協助達成普遍的能源取得，與美日夥伴關係內容並無二致，但開宗明義高舉印太地區名號大旗是頭一回。美國與印度在二○一八年四月也正式締結能源策略夥伴關係，隨後陸續傳出擴大採購美國液化天然氣消息，莫迪政府計畫將天然氣佔比從目前六％大幅增加至十五％。

美國、日本、澳洲與印度等印太戰略四要角，在能源合作上建立互利互補關係，已經成為印太戰略最有具體進展的實質內涵。這兩天正在台北舉辦的「印太區域良善能源治理研討會」，日本、澳洲等理念相近夥伴國家出席與會即是最佳例證。尤其，在美國居中穿針引線下，借助亞太經合會（APEC）以及台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等平台，能源合作逐步納入台灣與美、日、澳等各國雙邊合作項目。在隱然成形印太戰略最重要的能源合作板塊中，台灣並沒有缺席。

（作者為台北市民間工商社團副秘書長）

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