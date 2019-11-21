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自由廣場》德國也搞不懂的不分區

2019-11-21 05:30
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◎ 莊勝榮

各政黨已提出不分區立委名單，搶攻不分區立委卅四席的版圖，小黨在區域立委無望，指望不分區立委席次及政黨經費補助款。問題在於，當年師法德國的不分區國會議員精神，經過台灣人加工加料，已經從黃金變成石頭，有檢討甚至廢除的必要。

德國的區域及政黨比例席次，現在各佔一半，台灣的區域立委七十三席，不分區立委卅四席，原住民六席。姑且不論區域部分是否符合票票等值的民主ABC。德國政黨比例制的目的，一促進政黨政治，貫徹黨綱、政策及基本主張。二拉近得票率與席次的差距，即票票等值的目的。三消弭多黨林立，建立多元社會。四讓有賢不會選舉的人進入國會，提升立法品質。五被提名不分區國會議員，也可以登記區域國會議員選舉，這種人是當首相或閣員的儲備人選，為國家舉才。

但政黨比例制在台灣實施結果走鐘，因為總統與立委一起選，為了拉抬總統選情，不分區立委有酬庸不酬賢現象，有利用職業團體代表騙票情形，有變相賣官金錢交易醜聞，有中共同路人影子的敵我不分怪異情況，有區域立委轉入不分區立委妥協現象。沒有提名總統的小黨，也沒有結盟，反而各自提出不分區立委名單，難以搶攻較多的不分區席次，無法建立多元聲音。總之，這些怪現象絕對是被模仿的德國人想不出來的。

台灣立委席次減為一一三席後，應該思考，廢除不分區立委，全部區域選出，畢竟我們不是德國的總理制，抄襲他們完全不倫不類。我們比較像總統制，沒有政黨比例票的理論依據。明年總統選舉結束後，大家應該用心在修憲上面，廢除不分區立委，單一選區改為中選區，一區三至五席，選區範圍擴大，避免現在立委比市議員選區小，國會議員區長化的矮化現象。總統及立委候選人，應提出修憲藍圖，修憲也是立委的工作，更應提出修憲政見，不是比誰帥誰漂亮的膚淺花邊新聞。

（作者為律師）

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