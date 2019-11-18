社論》國民黨的「紅色名單」

此次選舉除了總統、區域立委的競逐外，不分區立委亦是兵家必爭之地，因此各政黨競相拉攏各方傑出人士，意欲極大化不分區立委席次以擴張國會版圖，企盼主導未來的立法與政策走向。而此次兩大黨的不分區名單則頻爆爭議，民進黨經過多次折衝才擬妥名單，國民黨更在黨內與社會的雙重壓力之下，史無前例地召集臨時中常會更改提名人選，力求化解外界疑慮。兩大黨的不分區立委名單為何引發重大爭議，其所代表的意涵為何，殊值深入探討。

不分區立委名單由政黨提出，在政黨票得票數超過五％時可以分配到不分區立委席次，由此可見不分區立委的功能在於執行政黨的意志，代表其政策、路線走向。不分區立委選制在全球民主國家，乃是普遍現象；而我國不分區立委席次的分配，原先是由政黨的區域立委總得票數而定，後來改為另設政黨票與區域立委脫鉤，如此修訂的用意何在？坦言之，國會本為反映民意的機構，但台灣實施民主以來，政治舞台長期被國民黨、民進黨兩黨壟斷，即使這個「非藍即綠」的政治生態係由選舉而來，並非人為的操控，但兩大黨之外的路線與利益如何表達與確保，在舊制度下確實存在重大缺憾。尤其，代表弱勢族群或特定政治理念的小黨在單一選區的對決中，確實難以脫穎而出，導致其路線與政策思維無法在立法機構裡彰顯，乃有政黨票的設計，讓選民在兩大黨居優勢的區域立委之外，擁有另一張選票來宣示另類的選擇，彌補原有制度之不足。由政黨票實施以來，兩黨之外的中小型政黨，如親民黨、台聯、時代力量均受益於此，得以在立法院擁有足以發聲的不分區立委席次，使得國會能夠充分反映台灣的多元力量與聲音。可見，政黨票決定不分區立委的設計確實發揮了功效︰一則打破兩黨壟斷的絕對優勢，一則反映真實的政治生態，可說促成台灣政治生態的平衡與多元化。

政黨票選制不僅可以促成國會的良性發展，同樣強烈影響政黨本身的運作，既是彰顯政黨政策路線的象徵，更左右政黨內部的權力與資源分配。因此，就政治利益來看，不分區立委的提名與排序，例如是否為安全名單之內，及特定派系是否有代表性人選入列，在在呈現政黨內部的權力鬥爭脈絡。以國、民兩黨此次不分區名單為例，提名過程中黨內勢力較勁不斷，砲火猛烈。民進黨內派系林立，權力平衡不易，致有爭吵產生，但最後仍得到共識，只是外界所質疑的派系糾葛，仍然未獲解惑。而國民黨在第一次提名名單出現時，黨內充斥批判之聲，責難其為「吳敦義的感恩名單」或「黨的自殺名單」，咸認必然重挫國民黨的選情，壓力之大造成吳敦義必須急轉彎，召開臨時中常會更動名單，並且自降自己的提名順序，卻仍難以平息眾怒。國、民兩黨的案例充分反映不分區提名及排序，攸關黨內的權力與資源分配，稍有不慎即會引起內鬥與自爆。

不過，國、民兩黨的不分區之亂，在派系爭鬥方面固有類似之處，但最大的不同是在路線上，國民黨的不分區名單形同是一份在統獨議題上做了明確選擇的「紅色名單」，乃是赤裸裸地向台灣人民宣示「中國國民黨」已經淪為「中國黨」；而其他黨派名單所欲凸顯的路線，則屬於左右派、自由與保守之爭，乃台灣如何發展的內部爭論。事實上，由國民黨主張統一、反同婚、反年改者大量出現在安全名單內，且本屆支持同婚與改革、社會風評尚優的不分區立委全被排除在外，加上提名人選年紀普遍偏大，可以清楚看出此次國民黨的不分區名單係集統派與保守派之大成，且是老年世代向年輕世代的反撲。

最特別的是，吳敦義名單固然遭到非議，但黨內的批判角度顯然與社會主流的價值觀並不一致。國民黨內在意的是，黨內的權力爭鬥與派系利益，所以反對的重點在於吳是否納入不分區及排序；而社會主流民意在乎的並非其權力之爭，而是國民黨的不分區是否意味該黨已遭中國勢力全面掌控，及其是否走向極端路線，成為一個退步保守的統派政黨，最後可能遭到台灣主流民意的唾棄，淪為泡沫政黨。

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