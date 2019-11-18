自由廣場》他的頭期款 你的一輩子

◎ 張國財

有關韓國瑜夫婦的房產買賣，有三個面向可以思考。

先說他們七二二○萬元的南港豪宅，頭期款算三成的話，約是二一六○萬元，真正庶民要存多少年才繳得起頭期款？恐怕連想都不敢想吧！自稱失業困頓八年，假冒庶民騙票，原來是炒房團成員，令人厭惡至極！

再者，自一九九三年至今兩夫妻買六賣五，共獲利五五三萬元；扣除一年五個月買、賣房的空窗期，換算下來，每個月靠投資房產的獲利是一萬八二五一元。撇開是否有施壓台肥借貸二十％的難看吃相不論，二十幾年房市打滾獲利才五五三萬元，一者表示沒有賺很多錢，再者也表示很不會賺錢！除非還有啥子沒曝光的投資這或押寶那的「理財術」與發財門路，否則，憑這麼遜色的房產買賣操作績效，還敢拍胸脯保證要帶領國人「發大財」？

其次，二○一二年大選時，蘇嘉全太太被質疑持有豪華農舍，蘇家的危機處理方式是將被點名的農舍與農地，無條件全數捐給屏東縣長治鄉公所。今天，韓國瑜太太名下的雲林古坑漂亮農舍，既然被質疑（也確實）有違建，卻不能像蘇家一樣乾脆將被批評的農舍捐出，格調已經被比下去不說，還不能就事論事，該拆就拆、該接受罰款就乖乖繳交罰款，而是選擇斷尾求生、眼不見為淨方式，把當地房仲業者估計市價一五○○、一六○○萬元的豪華農舍，以跳樓價（姑且相信李佳芬說的）出售！這樣的一對，如果當上總統與第一夫人，台灣人能接受嗎？

韓國瑜夫婦的炒房成績單，不是騙人，就是太遜了。如果是騙人，台灣人要選個騙子當總統嗎？如果是投資理財的遜咖，卻大吹法螺要帶領全民「發大財」，還是同樣得到「台灣人要選個騙子當總統嗎」的大哉問。

（作者為新竹教育大學退休副教授）

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