自由廣場》鐵道迷：北宜直鐵勝高鐵

◎ 許洋豪

交通部拍板定案，北宜直鐵「不蓋了」，優先推動北宜高鐵，無疑是一記重拳狠狠打在一票難求的花東人臉上，理由有三：

一、北宜高鐵只爽到宜蘭與西部各城市間的旅次，北花、北東的旅次想利用北宜高鐵的話，只能在宜蘭換車。而高鐵費時十二分，直鐵在直線無限速、不停站的情況下，台鐵區間車只要十五至十七分，也就是說高鐵快不到五分鐘，乘客卻要多花至少三至五分鐘換車，因此高鐵完全沒節省到北花、北東旅次的時間。

二、這條路廊如果鋪高鐵，表示台鐵南港七堵間將依舊處於塞爆狀態，完全無法再增開任何列車、也就是完全無法紓解花東一票難求的問題。

三、台北到宜蘭直線約卅公里，按高鐵費率票價約一三○元，而同樣里程台鐵區間車只要四十三元（悠遊卡還有八折），普悠瑪也只要六十八元，可憐花東人被當肥羊再剝一次皮。

綜合以上，若真的蓋北宜高鐵，花東還是一票難求，而且要花更多錢買票、還要手提大包小包在宜蘭轉車，花東人未蒙其利，先受其害。

呼籲交通部，要蓋高鐵就要一口氣蓋到花蓮，才能根本解決一票難求問題；如果經費不足退而求其次，也應該將有限的經費優先改善天天誤點又不安全的台鐵，讓花東人有條平安回家的路。

（作者為鐵道迷，經常於台北花蓮兩地跑）

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