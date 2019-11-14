自由廣場》香港內戰狀態

◎ 陳安

香港實質上已經進入內戰狀態，距離潛伏的中共特警大開殺戒，可以說就等一個「愛國烈士」獻祭了，我這可不是杞人憂天，而是對中共本質和長期研究得出的預言。

第一個凶兆是在親共的立法會議員何君堯「遇刺」時露出端倪，這位老兄是紅統的急進派，是七月二十一日「元朗白衣人」行凶的幕後策動者，反送中群眾對他的素行知之甚詳，這使他很可能成為中共挑他做為獻祭的最佳牲禮。

當天實在太詭異了，疑點之一，何君堯遇襲，不僅傷得很輕，而且反應機敏，當場制伏行凶的人，因此有人懷疑這是自導自演的苦肉計，目的是在替港府製造延遲月底區議會選舉的藉口；疑點之二就更恐怖了，有專家反覆研究視頻，不排除這是中共特務下的毒手，只可惜執行失手，沒有達到預期的血腥效果，難以做為發動全面武裝鎮壓的口實。如果是第二種就非常恐怖了，這一招共產黨非常拿手，八九年六四天安門大屠殺前夕就用過，戰車上掛著被燒死的解放軍烈士，為中共屠殺學生提供了正當性，而獻出生命的戰士則為黨和國家「換來三十年的安定（鄧小平語）」，政治成本非常划算。

何君堯遇刺一計未成，香港暴警再出二計，十一月三日科技大學學生周梓樂神秘墜樓死亡，緊接著雙十一當天，港警光天化日，在沒有立即性威脅之下，近距離對遊行民眾連開三槍傷兩人，這已經不能用「情緒失控」來解釋了。更別提這將近半年來離奇暴增的跳樓、落海死亡事件，以及女學生、孕婦控訴的性侵暴力頻傳了。而這一切的作為，無非就是要升高對立矛盾，好為武警或解放軍介入製造合理化的藉口，一舉撲滅這個民主選舉的火苗，永絕後患。

毛澤東說過鎮壓學生的都沒有好下場，不過這只是他用來對付政敵的口號，等到政權到手，整肅知青最殘酷的就是他老兄，鄧小平也沒有手軟過，習近平是毛主席的好學生，想必也深得箇中三昧。

香港正處於內戰邊緣，中南海已磨刀霍霍，現在就缺一個「愛國烈士」為大開殺戒來開道，如果沒有，就製造一個，只要何君堯或某個港警有什麼差池，中共必毫不猶豫的動手，自由文明的世界都不能等閒視之或袖手旁觀。

（作者為公務員）

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