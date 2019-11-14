自由廣場》買賣豪宅 該當何罪

◎ 吳景欽

韓國瑜購買台肥豪宅案，除農委會要求台肥公司提報告外，北檢也分他字案進行調查。只是就算媒體所報導的資訊為真，到底會犯什麼罪？

農委會雖擁有台肥公司的股份，但台肥已民營化而不是公營事業，其底下所有成員就不是刑法的公務員，若有涉利益輸送，也不會涉及貪污治罪條例的圖利罪。惟台肥是上市公司，若其董事、監察人或經理人，有違背職務而致公司損害超過五百萬元之行為，依據證券交易法第一七一條第一項第三款的特別背信罪，就可處三到十年有期徒刑。甚至若犯罪所得利益超過一億元者，還可處到七年以上有期徒刑。

為防止公司資產被掏空，依公司法第十五條第一項，公司資金不得貸款給股東或個人，除非有與公司業務往來或者為短期融資之必要，才可貸給他公司或行號。而在台肥的貸款作業程序裡，即便是例外得貸款的情況，也須經董事會決議，才得為之。故台肥無論以分期付款或抵押等名義，給予買屋者方便清償，於實質上，皆屬貸款之情況，若未經董事會同意，且買屋者又非公司或行號，更不符合業務往來或為短期融資下，此等貸款行為，顯就違反公司法的規定。

至於違反公司法貸款規定，除由公司負責人與借用人連帶負返還與賠償的民事責任外，似也觸犯特別背信罪。惟此罪屬結果犯，須造成公司損害超過五百萬元，才足以成立，但司法實務對是否有損害，雖認為包括財產的減少或未能增加，卻也本於刑罰的謙抑性，而從整體財產的角度來判斷損害有無。換言之，即便是違法貸款，除非資產永遠無法回收，否則，就非屬刑法損害的範疇，而流向民事法來解決。若果如此，台肥公司高層，就有很大機率，不會涉及特別背信的重罪，頂多論以刑法第三四二條第二項背信未遂之輕罪。

而背信罪，僅處罰背信而不處罰因此受益者，則就購買豪宅且受有貸款利益者，就不會涉及此等罪名，致僅有納稅的問題。故就韓市長購買預售屋來說，無論是否為賺取差價，也不管賣掉此預售屋是賺、是賠，恐都得於所得申報中明列。畢竟，納稅是國民應盡的義務，任何人皆然。

（作者為真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任）

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