自由廣場》（女性論政）抗議謝龍介歧視、低級

◎ 紀昭秀

謝龍介在雲林韓國瑜後援會成立大會上，以引導式詢問台下群眾：「誰最會炒土地？」讓韓粉喊出蔡總統名字，謝接著喊：「有其父必有…」群眾回答：「其子。」沒想到，謝竟用台語強調：「是『其女』啦！不是那個『妓女』喔！」以諧音方式辱罵小英總統。不入流的低級幽默，引發網友一面倒撻伐。

謝龍介台語俚語說得很溜，讓人耳目一新。但這次明顯假借諧音攻訐他人，尤其對女性的歧視，嚴重違反性平原則，應予譴責，女性朋友更有必要站出來抗議！

韓國瑜口無遮攔，不但坦承年輕時花天酒地、打麻將、抱女人，選戰期間還不時出現屁股毛、小癟三、王八蛋等粗鄙用語。近日針對民進黨可能推出「蔡賴配」，韓國瑜竟然嘲諷「是武大郎與潘金蓮蓋一條棉被」，要競逐總統寶座的人，如此不倫不類比喻，令人匪夷所思。

有人說韓氏用語可以「接地氣」，顯然是自欺欺人，看民調起伏就知道。如果韓國瑜或抬轎者繼續把這些低級幽默的用語掛在嘴邊，選戰會加分或扣分，答案應該很清楚。

（作者為家庭主婦，台北市民）

誰比較像「其女」？

◎ 宜和蓒

中國國民黨籍台南市議員謝龍介，在韓國瑜雲林縣的造勢場合中，不但指控財產已經在四年前透明、公開並信託的蔡英文總統最會炒土地，還對著台下的群眾，以諧音方式，用台語將「其女」連結「妓女」影射小英總統。

身為女性的筆者，非常憤怒！請問謝龍介議員，用如此不堪的字眼汙衊國家元首，可以襯托出自己比較高尚嗎？你的發言已涉及公然侮辱，指控之餘更應列舉事實佐證蔡英文總統到底犯了什麼大罪？取悅韓粉、譁眾取寵之餘，不妨看看誰比較像政治「其女」？

台灣內部總有一批人出賣國家主權靈魂與中國交心，甚至腰桿挺直地聽著中國習近平主席訓誡，這些人在謝議員眼中是否更像「其女」？有人光明正大進出中聯辦，賣政治水果，還聲稱自己「政治零分、經濟一百分」，在謝議員眼中是否更像「其女」？聽聞謝龍介有機會擠入國民黨不分區立委的安全名單，國民黨背書他的「其女說」嗎？全台灣的女性面對這般無的放矢的指控，真的不憤怒嗎？

（作者為國小教師，台南市民）

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