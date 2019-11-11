自由廣場》柴山棧道看高雄市政

◎ 吳栢勳

高雄市屏障西部的濱海柴山，最近一次新完工的登山棧道，有好心多事山友沿路貼上不計其數的手寫「晃動」二字貼紙，以及用粉蠟筆畫記符號，提醒登山客小心行走台階棧道，成為柴山獨特步道景觀。

柴山生態系豐富，三十年前解除軍事管制後，是高雄市民和觀光客健行休閒的熱門郊山，不管平假日，全天山友絡繹不絕。二十年前在環保團體的爭議聲中，市府仍在主要步道鋪上木板棧道。歷經歲月和山友的健行踩踏，近三年有三次的分段工程汰舊換新，並將棧道基座由木樁改為水泥樁。前二期工程至今都正常行走使用，這一次甫完工不久的步道，卻讓山友嘖有煩言。

此次工程是在市長輪替前發包，開始拆除舊步道工程進度；後期的主要新建步道工程和完工驗收開放使用，則是在韓市長風光上任後。筆者日前曾電話連絡三民區黃姓市議員服務處反映此攸關公共安全事項，隔日即獲辦事處助理轉達壽山公園管理處已知悉步道缺失。

市政，就在市民生活點滴的感受，公共建設則是市政執行力的具體呈現。律己甚嚴的前宜蘭縣長陳定南先生督導縣內建設工程，車上放置榔頭、皮尺等工具，利用下班檢視工程品質，上行下效，不敢怠忽，至今仍傳為國人緬懷佳話。

相較之下，柴山步道工程期的品管監驗，以及完工後的保固期追蹤改善檢修，市民山友感受到的、聯想到是，韓國瑜去年底甫選上市長，旋即陷入參選總統的迷戀，從國民黨黨內初選開始，無心市政，議會備詢表現已經看在市民眼裡；現在又請長假投入總統大選，十個多月來似有卻無的市長盡說空話；之前媒體報導睡到中午才上班，現在請假有餘裕時間秀洗內衣褲，市政推動的末梢神經，猶如步道棧板螺絲，如出一轍，早已隨新手市長熱中選舉而鬆脫，主帥難辭其咎，明年一月十一日投票前，高雄市民真的只能自求多福？

（作者任職電信業，高雄市民）

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