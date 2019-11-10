自由廣場》科技先進 vs 違反人權

◎ 蘇天從

三十年前初任分局刑事組長時，一處眷村發生一樁老婦人在家遇害的命案，破案的關鍵是砸死婦人的一只熨斗，我們在握把上採到歹徒所留的清晰指紋，但推理了各種遇害原因與可能，就是比對不出嫌犯。接著民國七十五年要換發新的身分證，當時本來要加蓋指紋，我充分期待總算有機會可以給死者家屬一個交代，但人權掛帥之後，我的希望也落空了。

看到這次豐原火車站建置人臉辨識系統引發人權撻伐事件，原本是防範自殺、違常、恐攻、竊盜、服務的良善立意，一經高舉人權的論述後，又胎死腹中。

但請國人也要冷靜思考，高速公路棄人工收費改ETC系統，一開始大家還不是擔心載小三外出姦情會不保，開車就處於全民公敵的情境，人權之說不也是振振有詞？可是發生車禍肇逃案件，就期待監視系統的萬能。

但別忘了，真槍實戰的汽車賓館更沒有政府監督機制，值班人員、電腦維修公司只要有心，更殺很大，但這些年來，警察只辦過在外偷錄車牌的恐嚇案，還沒辦過相關從業人員側錄、盜錄案，連業者、從業人員都有保護專業隱私的概念，更怕惹起洩密的官司，警察人員、公務人員違反個資不僅重刑伺候，還要丟官去職，所以有大部分的時機裡百姓是多慮了。

最近出入機場大家都走快速通關以節省時間，好笑的是，這不也是人臉辨識？怎麼在機場就讚嘆科技先進，在火車站就違反人權？

（作者現任公職）

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