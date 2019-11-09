自由廣場》消防員如何不怕火？

◎ 楊永年

一位女性消防員以怕火的原因，拒絕出勤進入火場救火；此舉也讓社會大眾驚覺，怎麼會存在怕火的消防員。

針對這起個案，很多人直接想到的是和個人因素有關。十五年前，作者參與一場討論是否大幅放寬女性消防人員員額的研討會議。當時消防署的代表就力陳，不宜大幅放寬女性消防人員，主要的論點在於先天的差異，可能影響消防工作態度與工作表現。

但因為當時沒有強有力的科學證據，所以該意見未被採納。可惜的是，後續也沒有進行持續的研究，證明或持續探討性別因素是否影響消防工作的執行。也沒有持續開發有效的測量工具，據以論斷兩者是否存在顯著的相關性或性別存在顯著的差異性。或者，如果考試院可以發展可靠的性向（量表），測量新進消防人員的「怕火」程度。或再加上電腦虛擬實境的測試，理論上其實可行。合理的論述是，性別不是只有男性與女性兩種；因為可能有男性化的女人，以及女性化的男人；或者，性別是影響消防員救災的一個因素，不是唯一因素。

因此，如果我們要篩選消防人員，應該用同一標準進行測驗，筆試通常具有高信度與效果，問題不大。口試（含體能測試）則有許多討論空間，例如負重跑一百公尺（如果和救災有關），也應採用相同標準。重點還是在於，如何篩選出最適任或最不怕火的消防員。根據媒體報導，這起個案目前的發展是，會將這起個案當事人送考績或人審會處理。只是，從前文論述，除了進行個人因素處置，我們似乎也應重新思考「制度問題」。包括是否有更深入研究，探討也就是根據這個案產生的問題，進行深入研究，探討其和制度或政策是否存在問題，包括新進消防人員的考試與甄選議題，以及工作設計與輪調如何能和防救災工作契合。

而前述問題的源頭在於，必須先有完整系統的工作分析。也就是針對消防（救災）工作，進行完整的工作分析。就工作分析的結果，據以發展測量或測驗工具，據以篩選「不怕火」的消防人員。同時就工作分析的結果，提供消防署與消防局人力資源相關政策擬訂的參考。由於涉及這議題的相關機關很多，除了消防機關，還有考試院或相關教育訓練機關，都有責任篩選與訓練出「不怕火」的消防員。

（作者為成功大學政治系教授）

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